Skolēnu ekskursijas Covid-19 laikā: Perevoščikovs pieļauj vienas klases ietvaros, IKVD nerekomendē

Neraugoties uz pašreizējo situāciju, kad noteikti ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai, daudzās skolās joprojām klašu ietvaros tiek organizētas skolēnu mācību ekskursijas, kas ir daļa no mācību procesa. Portāla "Cālis" rīcībā esošā informācija liecina, ka ir skolas, kuras seko epidemioloģiskajiem drošības norādījumiem un ekskursiju nepieciešamību rūpīgi izvērtē, tā vietā dodoties, piemēram, pārgājienā pie dabas, bet citviet attieksme ir maigāka un skolēni kopā ar pedagogu ar sabiedrisko transportu dodas uz attālākām pilsētām, lai vērotu izstādes vai koncertus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz šim vienīgais atrodamais punkts, kas attiecas uz mācību ekskursiju organizēšanu, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajos ieteikumos par mācību procesa organizēšanu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Covid-19 apstākļos vēsta, ka "mācību ekskursijas plāno sadarbībā ar uzņēmumu, muzeju, izstādes organizētāju, u.c., nodrošinot apmeklētāju plūsmu nepārklāšanos". Tātad – kā daļa no mācību procesa, ekskursijas skolēniem aizliegtas nav.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs 16. oktobra mediju preses brīfingā, atbildot uz portāla "Delfi" jautājumiem, norādīja, ka pašreizējos apstākļos, kad saslimstība valstī krietni pieaugusi, – ja ekskursijā dodas viena klase, kurai arī iepriekš kopīgi notikušas mācības, tad ekskursijā doties var. Perevoščikovs gan vienlaikus piebilda, ka ekskursija ir nedroša tad, ja tajā piedalās skolēni no dažādām klasēm un pat iestādēm.

"Ja gadījumā tomēr cilvēki piedalās ekskursijā, neraugoties ne uz ko, ar cilvēkiem, kuriem ikdienā nekontaktējas, tad pasākumi attiecībā uz distancēšanos un, ja distancēšanās nav iespējama, masku lietošanu, ir spēkā. Tas ir efektīvs pasākums, bet jebkurš no šiem pasākumiem būtu efektīvs tikai tad, kad veikts kopumā – gan distancēšanās, gan maskas, gan roku mazgāšana. Neviens no šiem pasākumiem nevar aizstāt visus pārējos pasākumus, to vajag darīt vienlaikus," epidemioloģisko drošības prasību ievērošanas nozīmīgumu arī ekskursiju laikā akcentēja Perevoščikovs.