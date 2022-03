Skolēnus un jauniešus aicina piedalīties vides reportieru konkursā ar starptautiskām iespējām

Nodibinājums "Vides izglītības fonds" aicina jauniešus vecumā no 11 līdz 25 gadiem piedalīties vides reportieru konkursā ar mērķi pētīt, izzināt vides problēmas, popularizēt risinājumus un apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai.

Katru gadu labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda ("Foundation for Environmental education") valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību, sertifikātu un publicitāti, informē Līva Stade no "Vides izglītības fonda".

Konkursa mērķis un dalībnieki

Konkursā var iesūtīt darbus, kas apraksta noteiktu vides problēmu, veic iemeslu un iespējamo risinājumu izpēti, parādot šo informāciju plašākai sabiedrībai viegli uztveramā veidā.

Konkursa darbus vērtē žūrija trīs formāta kategorijās (raksti, foto un video), kā arī trīs vecuma kategorijās (11 līdz 14 gadi, 15 līdz 18 gadi, 19 līdz 25 gadi). Dalībnieki var pieteikties strādāt grupās vai arī individuāli un var iesniegt vairāk par vienu darbu konkursam. Piesakoties kā grupai, darbs tiek vērtēts vecuma kategorijā atbilstoši grupas vecākajam dalībniekam.

Darbam, neatkarīgi no formāta:

Jābūt par reāli eksistējošu, konkrētai vietai aktuālu vides problēmu; Jāatklāj, jāpiedāvā potenciālo risinājumu vai jāparāda jau eksistējošu labo praksi, kas redzēta citur; Rezultāts jāizplata atbilstošai mērķgrupai vai plašākai auditorijai vismaz trīs dažādos veidos (apliecinājumi – saites, foto ar nelielu atsauci/aprakstu jāpievieno darba pielikumā); Fotogrāfijām, mūzikai, kas nav autora radīta un tiek izmantota darbā, jābūt izmantošanas atļaujai. Var izmantot arī brīvās pieejas mūziku; Jābūt sasaistītam ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM). Pieteikuma aprakstā jāiekļauj informācija par izvēlēto mērķi, kuru aktualizē savā darbā, raksturojot darba tēmas saikni ar konkrēto mērķi. (Vairāk par IAM šeit vai šeit)

Sīkāk par prasībām var lasīt šeit.

Konkursa darbu iesniegšana

Konkursa darbi un pieteikuma forma nacionālajam konkursam jāiesniedz, nosūtot uz e-pastu jvr@videsfonds.lv ar norādi "JVR konkursam" līdz 2022. gada 31. martam. Pieteikuma formas un izvērtēšanas kritēriji visiem darbu formātiem atrodamas šeit.

Nacionālā konkursa uzvarētāji tiks izvirzīti starptautiskam konkursam, kā arī tiks uzaicināti uz Ekoskolu vasaras forumu (ja to drīkstēs organizēt) un jauniešu līderu apmācībām.

Reģistrācija JVR programmai

Lai varētu apzināt interesi un izplānot turpmākās atbalsta aktivitātes, apmācības lūgums jauniešiem un viņu padomdevējiem (ja ir) reģistrēties šeit.

Var darboties gan individuāli, gan grupās.

Ja radušies jautājumi par programmu, konkursa norisi vai vajadzīga konsultācija darbu veidošanā, var rakstīt uz jvr@videsfonds.lv.