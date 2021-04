Skolotājs slimnīcā ir liecinieks. Sirsnīgas Bērnu slimnīcas pedagogu pārdomas

Izstāde Bērnu slimnīcas apmeklētājiem Daudzfunkcionālā korpusa Spēļu namiņā būs pieejama līdz maija vidum.

Savukārt radošajās nodarbībās bērnu darināto darbu izstāde par Latvijas tēmu jau maijā ceļos uz Japānas Šizuokas prefektūras Bērnu slimnīcu. "Ar šo slimnīcu mūs vieno īpašas saites – tā ir starpkulturāla sadarbība, kuras ietvaros Latvijas bērniem ar radošu uzdevumu starpniecību varam piedāvāt iepazīt arī citas kultūras. Mūsu īpaši atlasītie bērnu darbi Šizuokas slimnīcas apmeklētājiem dos iespēju labāk iepazīt Latviju un mūsu radošumu," par plāniem stāsta Bērnu slimnīcas Pedagoģijas dienesta vadītāja Indra Veismane.

Plašāku slimnīcas apmeklētāju loku priecē arī Pedagoģijas dienesta rūpes par bērniem draudzīgu vidi – ar viņu rokām slimnīcā top svētku dekorācijas, un ar priekšnesumiem un dāvanām viesojas populāri svētku tēli. Epidemioloģiski sarežģītajos apstākļos Pedagoģijas dienests raduši veidu, kā kopā ar atbalstītājiem bērnus iepriecināt drošā distancē – Ziemassvētku vecītis un Lieldienu zaķis slimnīcu apmeklēja, ar auto izbraukājot slimnīcas teritorijas kā Torņakalnā, tā Gaiļezerā.

Trīsdesmit darba gadu garumā Bērnu slimnīcā ar Pedagoģijas dienesta rūpēm durvis vērušas slimnīcas rotaļu istabas, mūzikas un mākslas terapijas kabinets Bērnu psihiatrijas klīnikā, kā arī nesen atklātais Pediatrijas spēļu kabinets. Tajā pacienti ar spēļu palīdzību mācās un izmēģina manipulācijas, kas pašiem jāpiedzīvo. Tādējādi bērni uz procedūrām iet informēti, pārliecinātāki un drosmīgāki, un procedūras norit veiksmīgāk.

Lūk, dažas no pārdomām.

"Meklētāji"

Ansis Butnors

Gandrīz teju katrs BKUS Psihiatrijas nodaļas pacients meklē dzīves jēgu. Protams, visi to dara, tomēr, ja citi to dara "situatīvi", tad BKUS Psihiatrijas nodaļas pacienti to dara pastāvīgi – apzināti vai neapzināti. Daudziem no šiem bērniem nav prasmju un iemaņu (un tās arī neviens viņiem nav iemācījis), lai cienītu nepatīkamo stāvokli, kurā viņi nokļuvuši, kā savu. Ja tā būtu, tad, manuprāt, daudzi no viņiem visu redzētu ar mīlestību un prieku. Savā darbā es attēloju šādus bērnus – dzīves jēgas meklētājus.

"Izmisums". Ieslodzīts /vērojums/

Ieva Miljanovska

būt klāt, bet nenosargāt

kāpēc asarām nav krāsas

pieturēties pie kafijas krūzītes, lai nesaļimtu

smagums krūtīs nospiež līdz zemei

iegrimt sastingumā bez elpas

aizveru acis un pasaule griežas lēnāk

sasedziet mani ar mierinājumu siltu

paņemt visas tavas sāpes

gaidu, kad tu modīsies

turu tavu plaukstiņu – mēs piedzīvosim pasauli kopā

Neatveriet, neizlaidiet izmisumu!

Būt blakus. Paklusēt. Nejautāt. Uzklausīt. Vērot. Sajust. Stiprināt. Būt blakus.

"Sirdspuksti"

Ilona Fricsone

Sirds ir visai pašsaprotams muskulis mums veselajiem. Tas ir neparasti emocionāls muskulis, kuram piedēvējam spēju just, mīlēt un kāpt pa muti laukā. Sirdspuksti ir pierasti un paredzami, līdz atklājam, ka mūsu mazajam cilvēciņam, laimīgajam pēcnācējam, tik jaunam, tik trauslam, kaut kas nav kārtībā ar sirdi. Tā liekas vissmagākā netaisnība: kāpēc manam bērnam?

Dzīvē nav tikai skaistais un jaukais, tai ir arī otra puse – bailes, satraukums, neziņa. Es redzu gan skaistumu, mīļumu, brīnumu, gan arī izmisumu un bailes. Redzu, kā mazās sirsniņas cīnās par sevi. Izturot visu, paveras skaistais apvārsnis, laime un prieks. Mazās sirsniņas ir kļuvušas veselas un tagad spēj visu. Pasaulē nav nekā stiprāka par laimīgu sirdi.

"Atveseļošanās"

Foto: I. Valtere, E. Pirīte, L. Vjatere, A. Butnors darbi. Publicitātes foto

Laura Vjatere

Atveseļošanās ceļš ir piepildīts ar bailēm, sāpēm un nedrošību, cīņu un cerību. Esmu laimīga un lepna, ka ar savu darbu, dodot bērniem pozitīvas emocijas un atbalstu, man ir iespēja šo smago ceļu iekrāsot ar priecīgi zeltaino krāsu.

"Papillomatosis laryngis"

Sindija Ādamsone

Elpot... kā tas ir, ka ikdienu jāelpo ar piepūli? Daudziem no mums elpošana notiek viegli, pašsaprotami. Taču ir cilvēki, kuriem tas sagādā grūtības, rada diskomfortu. Tā tas ir arī Zanei, 17 gadus jaunai meitenei, vienai no otolaringoloģijas nodaļas pacientēm.