Šogad godalgots septiņās valsts olimpiādēs. Jaunietis ar saknēm eksaktajās zinātnēs un rakstniecībā

Džonatans kā mājās jūtoties gan dabaszinātņu, gan sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Grūtības sagādājot vien nozares, kur vajadzīga smalka, precīza zīmēšana, piemēram, rasēšana.

Jautāju Džonatanam kā aizrautīgam jaunietim, kā vecākiem palīdzēt savā atvasē iedegt uguntiņu, interesi. Varbūt pietiek ar to, ka vēro kādu no vecākiem, kuram dzīvē ir kāda aizraušanās?

"Ja pašus vecākus kaut kas interesē, par to noteikti var runāt ar bērnu. Tāpat svarīgi pamanīt atvases intereses un palīdzēt tām rast realizēšanos, jo vecāki ir tie cilvēki, ko tomēr redz katru dienu mājās, tā ir viena vai divas perspektīvas, kas laiku pa laikam var apriebties. Bet, ja ir ģimenes draugs vai radinieks, kura nodarbošanās bērnu interesē, noteikti viņus vajag savest kopā. Tā bija arī manā gadījumā. 9. klasē man liels impulss darboties ķīmijā bija tuvāka iepazīšanās ar ģimenei pazīstamu cilvēku, kas nodarbojas ar zinātnisko pētniecību ķīmijā, Organiskās sintēzes institūtā. Es varēju, kad vien vēlējos, viņam uzdot visus interesējošos jautājumus, jo ne vienmēr skolotājs var atbildēt uz tiem – skolotāji zina, kā iemācīt skolas vielu, lai bērni varētu sekmīgi nokārtot kontroldarbus un valsts eksāmenus, tas jau ir sarežģīts darbs, tāpēc bieži nepietiek laika plašākam skatījumam. Tādēļ ir labi, ja ir cilvēks, kam jebkurā brīdī var uzdot kādu pilnīgi traku jautājumu par interesējošo tēmu. Piemēram? 9. klasē, kad tikko sāku apgūt ķīmiju, man radās vienkāršs jautājums: kas notiktu, ja cilvēks iedzertu medicīnisko joda tinktūru? Atbilde ir – jods ir oksidētājs, tas ir kairinošs barības vadam, kuņģim, zarnām. No atbildes izriet nākamais loģiskais jautājums – ko cilvēks varētu izdarīt, lai viņš varētu tomēr iedzert šo tinktūru? Un tā saruna aizvirzās tālāk un tālāk... Šādi mēs darbojamies arī ar skolasbiedriem, kas interesējas par ķīmiju, gatavojoties olimpiādēm, – ik pa laikam kāds izmet jautājumu līdzīgā stilā un visi kopīgi mēģina uz to atbildēt. Manā klasē ir sevišķi daudz cilvēku, kam padodas un interesē ķīmija," stāsta Džonatans.

Es arī uzdodu viņam āķīgu jautājumu. Puisis atbild aizrautīgi un niansēti. Proti, jautājums ir šāds: ja mēs no Latvijas vēlētos aizrakties cauri zemeslodei līdz pretējai valstij, kā mēs varētu risināt problēmu, ka nevaram tikt cauri karstajai masai? Ja nu tiktu izdomāts veids, kā tai cauri tikt... Džonatans uzreiz precizē, ka, šķiet, pretī būtu Jaunzēlande. "Problēma ar tikšanu cauri ir tāda, ka jau padsmit kilometrus zem zemes virsmas ir diezgan liela temperatūra un spiediens, aparatūra to neiztur. Bet, ja izdotos kaut kā to pārvarēt un izbūvēt tuneli, kas izturētu milzīgu spiedienu un nesabruktu, es teiktu, pirmā problēma, kas atkal būtu jārisina, – gravitācijas spēku darbība. Šis spēks, ko mēs pašlaik izjūtam, faktiski nāk no visas zemeslodes, kas ir zem kājām. Ja sāktu doties pa šādu tuneli tālāk un tālāk, dziļāk un dziļāk, arvien mazāk zemeslodes masas atrastos zem cilvēka, bet būtu vairāk virs viņa. Tad gravitācijas spēks attiecīgi pavājinātos, un brīdī, kad cilvēks būtu ticis garām pašam zemes masas centram, spēks sāktu viņu vilkt pretējā virzienā. Tad būtu jādomā, kā to risināt," spriež Džonatans, piebilstot, ka līdzīgs uzdevums esot bijis fizikā.

Turpinot par dzimtas ietekmi, minu, ka vectēvs Agris ir ne tikai fiziķis, bet pievērsies arī rīkstniecībai un dziedniecībai. Vai mazdēls atrod saikni starp šīm abām nozarēm? "Es teikšu – katram savs," diplomātiski saka Džonatans, "ja kādu piesaista ezotēriskās lietas, ir ļoti jauki, ka ir kaut kas, kas interesē. Kā nekā pasaulē dažādas reliģijas ir diezgan populāras. Bet, kas attiecas uz fizikālajiem skaidrojumiem, ko šādās jomās cilvēki parasti mēdz sniegt, tajos vienmēr ir diezgan palieli trūkumi. Tādēļ varbūt tomēr labāk, ja tie lauciņi paliek tur, kur viņi ir, un fizika tajā netiek iepīta. Ciktāl man ir gadījies redzēt ezotērikas skaidrojumus, no fizikas skatpunkta tie nav īsti pārliecinoši," spriež Džonatans.

Džonatans savu nākotni saista ar ķīmijas apgūšanu, šobrīd – Latvijā, jo studiju kvalitāte šķiet laba un pagaidām ir neskaidra situācija par iespējām mācīties klātienē ārzemēs Covid-19 pandēmijas dēļ. "Man jau ir bijusi burvīgā iespēja skolēnu zinātniski pētnieciskā darba izstrādē pastrādāt gadu ķīmijas laboratorijā Organiskās sintēzes institūtā. Plānoju studēt ķīmiju un laiku veltīt blakus nodarbei – literatūrai," atklāj Džonatans. Viņš raksta dzeju un ir piedalījies skolēnu literāro darbu konkursos. "Vismaz šobrīd man šķiet, ka ar to labprāt nākotnē nodarbotos. Nav jau teikts, ka galvenā nodarbošanās ir tā, kur pelna naudu. Tie var būt divi pilnīgi dažādi jēdzieni."

Vai mammai un vecmammai, rakstniecēm, ir bijusi loma arī šāda virziena izvēlē? Džonatans aizdomājas, ka to viennozīmīgi nevar pateikt: "Sagadīšanās jau nemēdz būt. Uzturoties starp cilvēkiem, kam arī ir kaut kādas noteiktas intereses, tās dabiski var pielipt. Var notikt arī pretējais." Mammas bērnu grāmatas viņš mazotnē nav lasījis – tās tapušas vēlāk. Jaunākie ģimenes locekļi gan uzaugot arī ar mammas literārajiem darbiem.

Ko nākamais ķīmiķis aicinātu likt aiz auss lasītājiem, vērojot dažādas sabiedrības norises? "Man kā cilvēkam, kas aizraujas ar ķīmiju un, gribētos domāt, kaut ko no tās arī saprot, dažbrīd ir grūti lasīt dažus komentārus internetā, kuru autori šo jomu ļoti pārprot. Lielākoties tas gan notiek vienkārši uzjautrinoši. Piemēram, nesen redzēju, kā internetā dalījās ar informāciju par Covid-19 vakcīnu sastāvu. Tajā bija skaidrots, ko tā var nodarīt cilvēka ķermenim. Pirmkārt, puse no šīm vielām nav nevienas, ne Covid-19, ne kādas citas, vakcīnas sastāvā. Otrkārt, puse vielu, kas bija minētas, tikpat labi sastopama, piemēram, pārtikas produktos un sadzīvē. Teiksim, polisorbāti bija iezīmēti kā kaut kas šausmīgs, kas, nokļūstot cilvēka ķermenī, var izraisīt vēzi. Taču to pietiekami daudz ir arī parastākajā plombīra saldējumā! Vai dzīvsudrabs. Jā, dažās vakcīnās agrāk lietoja dzīvsudrabu saturošus savienojumos, mūsdienās to gandrīz vairs nedara, bet, pat ja tā notiek, deva ir mazāka nekā tā, ko var uzņemt, ēdot kūpinātu lasi. Šķiet, cilvēkus nobiedē jau "briesmīgais" nosaukums vien. Ir dzirdēts, ka bīstami ir dzīvsudraba termometri, tātad arī te dzīvsudrabs sastāvā būs kaitējošs... Tie ir vienīgie cilvēka iespaidi un izpratne par ķīmiju... Es ieteiktu – sastopoties ar nezināmu informāciju, nevajadzētu domāt, ka tas ir kaut kas bīstams tādēļ vien, ka izklausās biedējošs, vai tādēļ, ka pa ausu galam par tādu nosaukumu kaut kas slikts ir dzirdēts. Vai "viena tante teica, ka vienā pētījumā rakstīts, ka tas izraisa vēzi". Iesaku atbildi pajautāt kādam, kurš orientējas zinātnē," rosina jaunietis.

