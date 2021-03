Šogad konkursā "FIZMIX Eksperiments" piedalās 655 skolēni

Arī Covid-19 laikā notiekošajā attālinātajā mācību procesā AS "Latvenergo" rīkotajam erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments" pieteikusies 131 komanda. Šogad konkursā par uzvaru sacenšas 655 skolēni no 8. un 9. klasēm, no 97 Latvijas skolām. Visaktīvāk pieteikušās Latgales un Rīgas komandas. No 1. līdz 29. martam skolēniem atlases neklātienes kārtā būs jāveic uzdevumi par zaļās fizikas tematiku un jākrāj punkti, lai iekļūtu konkursa pusfinālā un vēlāk arī finālā.

"Lai arī pastāvošie ierobežojumi ietekmē gan fizikas mācību stundu, gan konkursa norisi, esam priecīgi un lepni, ka attālinātā formātā ir gatavi darboties 655 skolēni un viņu skolotāji. Ir liels gandarījums zināt, ka mums ir aktīvi un forši jaunieši un viņu skolotāji, kuri par spīti laikam ir gatavi pieņemt šādus izaicinājumus. Lai pateiktos pedagogiem par ieguldījumu un spēju motivēt skolēnus piedalīties konkursā, šogad pirmo reizi tiks pasniegta arī "FIZMIX Skolotājs 2021" balva un trīs "Zaļās fizikas Skolotājs" specbalvas," konkursa rīkotāju vārdā saka erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" projekta vadītāja Danute Kindzule.

Vissīvākā konkurence par iespēju iekļūt konkursa pusfinālā gaidāma Latgalē un Rīgā, jo no šiem reģioniem startē vislielākais komandu skaits – Latgali pārstāv 32 komandas, bet no Rīgas skolām pieteikušās 29 komandas. 24 komandas pieteikušās gan no Rīgas reģiona skolām, gan Zemgales. Šogad kūtrāka pieteikšanās noritējusi Kurzemē un Vidzemē – no katra reģiona pieteikušās vien 11 komandas.

No 1. līdz 29. martam konkursa dalībnieki risinās atlases neklātienes kārtas uzdevumus par zaļo fiziku, lai cīnītos par vietu pusfinālā un finālā. Finālā 22. aprīlī par galvenajām balvām sacentīsies septiņas zinošākās komandas – pa vienai no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas, kā arī papildu komanda ar augstāko punktu skaitu neatkarīgi no reģionālās piederības. Paralēli konkursa finālam tiešsaistē notiks Latvijas Fizikas diena, priecējot zinātkārus bērnus un jauniešus, finālistu skolas biedrus, kā arī ikvienu interesentu ar aizraujošu, izglītojošu un izklaidējošu programmu.