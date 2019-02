Somijā bērni uz skolu brauc ar divriteņiem pat - 17 grādos

Ziemas Riteņbraukšanas federācijas viceprezidents, riteņbraukšanas koordinators un pilsētvides inženieris Peks Tahkols, kurš mitinās Somijas pilsētā Oulu, savā tvitera kontā ievietoja attēlu, kurā ir redzami vairāki desmiti divriteņu, kas novietoti pie vietājās skolas. Kā Tahkols min savā ierakstā, 1000 no 1200 bērniem, kas mācās Metsokangas pamatskolā, ik rītu dodas turp ar divriteni, 100 līdz 150 no tiem uz skolu iet kājām, bet pārējie ceļu mēro ar slēpēm, vai viņus uz skolu ar automašīnu nogādā vecāki. Kā komentāros zem Tahkola ieraksta min kāda mamma, viņa savu bērnu uz skolu ved pie divriteņa aizmugures piesietās ragavās.

Dienā, kad šis foto ticis uzņemts, ārā esot valdījis -17 grādu liels sals. "Metsokangas pamatskolas skolēni ir vieni no aktīvākajiem velosipēdu izmantotājiem ziemā, taču arī citās skolās bērni ikdienā pārvietojas ar kājām vai brauc ar divriteni," stāsta Takhols. Portāls "The Guradin" vēsta, ka 30 procenti no Oulu dzīvojošajiem bērniem vecumā līdz 12 gadiem uz skolu brauc ar riteni visa gada garumā.

1000 out of 1200 kids in this school in #Oulu, #Finland, arrive by #bicycle, even in winter. 100-150 walk, rest by ski, kicksleds and car. This day it was -17°C.@WCCCalgary2019 #WCC2019 #wintercycling pic.twitter.com/8vgDEMf56R— Pekka Tahkola (@pekkatahkola) February 6, 2019