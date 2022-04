Spēcināt, ļaujot pelnīt pašiem. Kā atbalstīt Latvijā nonākušos Ukrainas bēgļus

Pēc plānotā dzemdību datuma bērniņam vajadzēja dzimt februāra beigās, nezinu, varbūt atvasīte mūs pasaudzēja, un man nevajadzēja dzemdēt kādā bumbu slēptuvē vai pagrabā, vai vienai mājās, mēs paspējām trīs dienas pabūt labos apstākļos. Mūsu bērniņš ir kā laimīgā zvaigzne, tā mēs sakām ģimenē. Bet ne visiem ir tā paveicies – sievietes dzemdē nepiemērotās vietās vai no stresa sākas priekšlaicīgas radības," skumji nopūšas Nadja.

Latvijā ģimene iebrauca no 8. uz 9. martu. "Ik uz soļa šeit mēs satiekam cilvēkus, kuri ļoti palīdz un gatavi to darīt vēl, dod milzu atbalstu. Jau gribas mājās, it kā Kijevā ir kļuvis nedaudz mierīgāk. Ceru atgriezties, tomēr negribas arī apgrūtināt Latvijas ekonomiku..." aizdomājas sieviete.

Foto: Privātais arhīvs

Nadja bija domājusi – būs dekrēta atvaļinājumā un varēs veltīt sevi iemīļotajam hobijam, taču "viss nesanāca tik vienkārši..." Protams, dodoties prom no mājām, pirmām kārtām līdzi ņemtas lietas bērniem: "Nebija ne domas ņemt kaut ko no saviem rokdarbiem. Kad bijām jau kādu nedēļu šeit iejutušies, sāku meklēt, kur šeit var atrast auklas, lai varētu "rokas piesiet". Esmu sataisījusi termopudeļu dekorus un pasniedzu šādu pateicību tiem, kas palīdz mūsu ģimenei – kā paldies. Tiesa, Latvijā ir dārgāki izejmateriāli, kaut ko draudzene atsūtījusi.... Mani uzaicināja piedalīties festivālā no 14. līdz 15. Vērmanes dārzā ar saviem darbiem, vēl gaidu pasūtītās auklas, cerams, paspēšu sataisīt dekorus."

Foto: Privātais arhīvs

Vīna dekori



Nadja ir radījusi savu brendu "Spletinnya", kas iešūts arī skaistajās somās. "Apstājos pie somu darināšanas, iekšā iešuju dažāda veida audumus. Vēl izveidoju vīna pudeļu dekorus, saucu tos "vinosiki". Pārdevu tos vīna festivālos.

Līdz karam man vienmēr bija daudz pasūtījumu, tos taisīju brīvajā laikā no pamatdarba. Tas ir priekam un labpatikai – tāpēc jau gāja labi, ka ar to galvenais nebija nopelnīt, bet izbaudīt radošumu ārpus sava ikdienas tehniskā darba. Arī šobrīd man nav mērķis ar to pelnīt – iegūtos līdzekļus ziedošu mūsu armijai un mūsu brīvprātīgo organizācijām, ukraiņiem, kas pārcēlušies," noslēdz Nadja.

Kad ir fantāzija, visu ko var īstenot



Arī Aļona Župina no Vinnicas Latvijā ir no 9. marta, kopā ar 11 un teju 17 gadus vecajiem bērniem. Viņa veido interesantus darinājumus ar ziediem no lentēm.

"Pandēmijas laikā paliku bez darba un sāku veidot dekorus. Es to pat nekur nemācījos, tas nāca no iekšēja impulsa, no sirds – sāku darināt, un cilvēkiem patika, pasūtīja. Tagad arī mājās palika lielas kastes pilnas ar tiem. Man raksta no Ukrainas, grib veikt pasūtījum, saku – nevaru, esmu Rīgā. Mājās palika daudz darbu.

Foto: Privātais arhīvs

Šeit viss jāsāk no nulles. Ir jau cilvēki, kas, redzējuši manus darbus, interesējas, pasūta. Piemēram, šodien sieviete pasūtīja uz dzimšanas dienu laimes koku," min Aļona.

Kā skaistie ziedi top? "Ņemu platu lentu, izgriežu lapiņu, apstrādāju, un no daudzām lapiņām veidoju ziedu, teiksim, no 23 lapiņām. Darbojos ar termolīmi. Un, sākot darbu, es nemaz nezinu, kāds būs rezultāts – tikai aptuveni to iztēlojos, un rezultāts pats var pārsteigt!

Interesanti izskatās krūzīte, no kuras it kā ārā lejas ziedi. Tagad, piemēram, uz Vāciju pasūtīja brošas ar ukraiņu simboliku – dzeltenās un zilās krāsās. Vedīs kā dāvanas.

Foto: Privātais arhīvs

Ziedu rota groziem ir piesienama. Var rotāt somas! Daudzi slavē. Ir magnētiņi ar ziediem – tos vismaz es varēju paņemt līdzi, jo tie aizņem mazāk vietas.

Kad ir fantāzija, visu ko var īstenot! Cenšamies no sirds. Ar to daudz nenopelnīsi, bet vismaz sirdij prieks. Protams, dvēsele grib uz mājām dzimtenē, bet pagaidām ir tā – tālāk jau redzēs," teic Aļona, reizē ļoti pateicoties par Latvijā tik daudz sniegto palīdzību.

Tālu no mājām, radu spēku dzīvot šeit un tagad

Savukārt Tetjana Handija, kura ada rotaļlietas, ir no nelielas kūrortpilsētiņas Doņeckas apgabalā, kā pati saka, mežu un zilu ezeru ieskauta. "2014. gadā mūsu pilsēta pieņēma tūkstošiem bēgļu no Doņeckas, tagad mēs paši esam attapušies kā bēgļi... Es atbraucu ar 16 gadus veco bērnu un viņu uzreiz iekārtoju skolā. Viņš ar interesi apgūst latviešu valodu un turpina nodarboties ar sportu volejbola skolā," stāsta Tetjana, kura nu jau atradusi pedagoga palīga vietu pirmsskolas iestādē, taču arī ada rotaļlietas.

Foto: Privātais arhīvs

Lūdzu pastāstīt par tām. "Adīšana ir jauks, aizraujošs un vērtīgs hobijs. Adu jau no agras bērnības. Mācījos ar "kļūdu un labošanas" metodi, patstāvīgi apgūstot šo mākslu. Periodiski nodarbojos sirdij brīvajā laikā. Kad izlēmu hobiju padarīt par darbu, sāku aktīvi apgūt amigurami tehniku un izkopt meistarību. Tā kā manas rotaļlietas ļoti patīk bērniem, adu no dabiskiem materiāliem un izmantoju hipoalerģisku vilnu.

Kad dzimtenē bija miera laiki, es ar prieku dalījos savā pieredzē un zināšanās ar bērniem, vadīju adīšanas un tamborēšanas mācības. Bērnu sajūsma par procesu, prieks no iegūtā rezultāta ir nenododams! Roku darbs visos laikos ir novērtēts, jo tas ir unikāls. Adīšana nomierina, attīsta smalko motoriku, fantāziju un iztēli.