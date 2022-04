Spiegu spēle ģimenei jeb idejas pavasara pētīšanai dabā

Pastaigas dabā nāk par labu ikvienam, un uz organismu īpaši labvēlīgu ietekmi rada svaigais pavasara meža gaiss, tāpēc līdztekus sagatavošanās darbiem Lieldienām un olu krāsošanai, nu ir īstais laiks plānot savu nākamo pārgājienu kopā ar ģimeni.

Gaidāmajām Lieldienu brīvdienām "Fjällräven" eksperti sagatavojuši spēli, lai Latvijas mežos meklētu pirmos pavasara vēstnešus un pavasara pastaigu dabā pārvērstu par īstu meža piedzīvojumu gan lieliem, gan maziem.

Pavasara piedzīvojumā spēlētāji mežā izpētīs, kā izskatās dabas atmošanās un kā pavasaris atšķiras no vasaras, rudens un ziemas. Spēle palīdzēs iemācīt atšķirt augus, kokus un ziedus, kā arī demonstrēs pavasara dabas velšu tekstūru, krāsu un smaržu daudzveidību. Un pats galvenais – pavasara piedzīvojums mežā iedvesmos visu ģimeni pastaigai svaigā gaisā un kopīgai atpūtai.

Kas būs nepieciešams pavasara piedzīvojumam mežā:

tukša olu kastīte vai līdzīga kaste ar šūnām;

šķēres un līme;

uz mežu ņemiet līdzi stipras šķēres vai knaibles.



Izdrukā spēles materiālus un pielīmē tabulu ar fotogrāfijām uz olu kastītes vāka, bet tabulu ar atslēgvārdiem vāka iekšpusē. Paņem kastīti līdzi pastaigā un pārbaudi, kādas dabas veltes spēsi atrast mežā. Ja pirmajā reizē tās visas neizdodas atrast, neuztraucieties – arī nākamreiz paņemiet kastīti līdzi uz mežu un turpiniet vākšanu. Un vēl kas, – spēles materiālus jau varat arī paši izveidot, tādā veidā vēl vairāk veeltot laika kopābūšanai!



Akmens. Akmeņus var atrast jebkur – gan mežā, gan pilsētā. Tie mēdz būt balti un krāsaini, apaļi un dažādās formās, ar caurumiem vai bez tiem, lieli un mazi. Uzdodiet spēlētājiem uzdevumu mežā atrast interesantāko akmeni (piemēram, ar caurumiem vai sirds formā) vai ar visneparastāko krāsu (vai pat visās varavīksnes krāsās), un pastaigas beigās salīdziniet katra dalībnieka atradumus.

Pavasara ziedi. No zemes jau ziņkārīgi izspraukušies pirmie pavasara ziedi – sniegpulkstenītes un vizbulītes, un drīz vien mežā varēs sastapt baltās un dzeltenās anemones, meža tulpes, pienenes, cīrulīšus un prīmulas. Savāciet mežā tik daudz dažādu ziedu, cik vien iespējams – jo vairāk, jo labāk! Un mājās ar enciklopēdijas vai interneta palīdzību spēsiet noteikt, kurus agrā pavasara ziedus jūs satikāt pastaigā.

Foto: Shutterstock

Skujkoku zars. Jums noteikti vajadzētu sastapt vismaz vienu skujkoku (priede, egle vai kadiķis). Nemēģiniet uzreiz nolauzt kokam zaru – vispirms pārbaudiet, vai tuvumā zemē jau nav nolauztu zaru. Šajā spēles punktā varat savākt arī tikai skujas. Ja tomēr vēlaties iegūt svaigu zaru, nogrieziet to ar grieznēm vai knaiblēm pēc iespējas tuvāk stumbram, lai nesabojātu koku.

Koku sēnes. Vienas no interesantākajām un fotogēniskākajām sēnēm aug uz kokiem, un tās sauc par piepēm. Kopumā Latvijā konstatētas ap 150 piepju sugu. Iespējams, ka kādu no tām tu atradīsi, augot uz kāda koka!

Čiekurs. Tāpat kā ābols no ābeles, arī čiekurs tālu no koka nekrīt, tāpēc čiekurus iespējams atrast blakus priedei vai eglei. Pievērsiet uzmanību – egļu čiekuri ir iegareni, un priežu čiekuri ir diezgan apaļi. Šajā gadalaikā mežā var atrast arī ķekaros augošus alkšņu čiekurus. Tie izskatās pēc čiekuriem, bet patiesībā tādi nav, jo no botāniskā viedokļa īsti čiekuri aug tikai skuju kokiem, bet alksnis ir lapu koks.

Jauni zāles stiebri. Jaunus zāles stiebrus mežā iespējams atrast jebkurā gadalaikā, bet pavasarī to ir visvairāk – sāk dīgt podagras gārsa, lakši, nātres, pienenes un skābenes. Visus šos zaļos pavasara vēstnešus var lieliski izmantot ēdieniem. No lakšiem var pagatavot gardu pesto, no nātrēm – vitamīnu biezzupu, bet jaunās pieneņu lapas var pievienot salātiem vai omletei. Vāciet nātres ar cimdiem, lai nesadzeltos!

Sūnas. Latvijā aug vairāk nekā 550 sūnu sugu. Sūnas nav jānostiprina augsnē, tāpēc tās var augt uz koku mizas un pat uz akmeņiem. Sūnām ir svarīga loma augsnes mitruma līmeņa uzturēšanā. Sūnas iegūst augšanai nepieciešamo ūdeni no lietus, rasas un miglas, un mitrās sūnas ir daudz spilgtākas un apjomīgākas nekā sausās sūnas.

Foto: Shutterstock

Lapu koku ziedi. Ziedoši zari mājās ir droša pavasara pazīme. Ziedi pavasarī rotā daudzus lapu kokus, taču mēs parasti vislabāk zinām, kā zied vītols, lazda un alksnis, bet vītolu ziedi, iespējams, ir visslavenākie. Ziedošos zarus nogrieziet ar dārza šķērēm vai speciālām knaiblēm, lai nekaitētu kokam.

Lapu koka zars. Pasaulē ir vairāk nekā 10 000 lapu koku sugu, tādējādi tā ir lielākā koku ģints. Lapu koki zied pavasarī un nomet lapas rudenī. Meklējot lapu koka zaru, mēģiniet tam nenodarīt pāri un vispirms meklējiet zemā tuvumā nokritušos zarus.

Atkritumi. Diemžēl Latvijas mežos var atrast arī daudz atkritumu, ko, visticamāk, pamanīsiet mūsu pavasara pastaigas laikā. Apzinīgs tūrists neko no līdzpaņemtā mežā neatstās un visus atkritumus nesīs sev līdzi uz mājām vai uz tuvāko atkritumu tvertni. Spēles laikā atnesiet no meža vismaz vienu tur izmestu atkritumu gabalu -–plastmasas maisiņu, pudeli, izsmēķi utt.