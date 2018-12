Spītējot tumsai un aukstumam: pieci ieteikumi, ko darīt ar bērniem ziemas nedēļas nogalēs

Ziemā dienas ir patiesi īsas un, lai gan tikko uzsnigušais sniegs sagādā prieku gan lieliem, gan maziem, efektīvi pavadāmais laiks ārpus telpām pirms tumsas iestāšanās ir ļoti ierobežots. Ko darīt brīžos, kad deguni jau nosaluši, bet gulētiešanas laiks vēl nav pienācis? Iesakām piecus brīvdienu pavadīšanas veidus kopā ar lielākiem un mazākiem bērniem.

Sports iekštelpās un zinātkāres centri

Fiziskas aktivitātes iespējams izbaudīt arī tiem, kas nav ziemas mīļi un aukstajā gadalaikā labprātāk uzturas iekštelpās. Pēdējā laikā īpašu popularitātes vilni piedzīvo iekštelpu batutu centri, kur visu vecumu bērniem iespējams atgriezties laikā, kad lēkāšana pa vecāku gultu šķita aizraujošākā nodarbe pasaulē. Dažādi batuti un tramplīni, spēles un rotaļas, kur mazajiem iespējams izlikt visu nedēļas laikā uzkrāto enerģiju, savukārt vecākiem – nesatraukties par bērnu savainošanos vai mēbeļu bojājumiem. Kad ķermenis izvingrināts, prāta attīstībai vērtīgs dienas turpinājums būs vizīte kādā zinātkāres centrā, piemēram, kur bērns varēs iepazīt eksaktās zinātnes no jauna skatupunkta un attīstīt loģisko domāšanu, veicot dažādus uzdevumus un eksperimentus. Tas būs lielisks veids, kā apvienot atpūtu ar jaunu zināšanu apgūšanu.

Kopīgs kino apmeklējums un jaunākās latviešu multfilmas

Pēc psihologu domām, animācijas filmas ir viens no veidiem kā bērnus ne tikai izklaidēt, bet arī veicināt mazo izpratni par pasaules kārtību, vispārpieņemtajām vērtībām un morāles principiem. Tādēļ kopīgs vecāku – bērnu kino apmeklējums var būt gan labs, gan liederīgs laika pavadīšanas veids.

Taču, ja bērns vēl ir par mazu, lai dotos uz kino, tad mutfilmas var skatīties arī mājās. To uzsver arī psiholoģe Iveta Aunīte, ka animācijas filmas var un vajag skatīties kopā ar bērniem. Vairāk par to lasi šajā rakstā.

Foto: Shutterstock

Izstādes un radošas nodarbības muzejos

Lai brīvo laiku pavadītu aizraujoši un vienlaikus jauno paaudzi izglītotu, lielisks risinājums ir apmeklēt muzeju. Mūsdienās, kad tik daudzi muzeji piedāvā īpašas programmas tieši mazākajiem apmeklētājiem, to apciemojumu vairs nemaz nevar nosaukt par garlaicīgu.

Programmas bērniem ir izveidotas vairākos Latvijas muzejos, piemēram, Rīgas Motormuzejā, Brīvdabas muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un daudzos citos. Atliek tikai atrast to, kas bērnam visvairāk interesē, un parādīt, ka muzeja apmeklējums var būt aizraujošs un izglītojošs vienlaicīgi.

Klasiskās mūzikas koncerti un uzdevumi bērniem

Mūzikai ir būtiska nozīme bērna personības un radošuma attīstībā, tādēļ lūkojoties pēc kopīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, nedrīkst aizmirst dažādu koncertu un uzvedumu apmeklējumus. Bērnu iepazīstināšanai un izglītošanai klasiskās mūzikas jomā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ir izveidojis "LeNeSOna" koncertciklu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kurā izskan bērnu auditorijai piemērota, tīkama mūzika, kas papildināta ar dramaturģisko saturu. Koncertu laikā mazajos klausītājos un viņu līdznācējos tiek rosināta interese par klasisko mūziku, mūzikas instrumentiem un populārākajiem dažādu tautu un laiku komponistu sacerējumiem. Visticamāk, kādu jaunu faktu uzzinās arī vecāki.

Galda spēļu vai pužļu likšanas turnīrs mājās

Tomēr, ja nav vēlmes izklaides meklējumos doties nekur ārpus mājas, to droši var arī nedarīt, baudot mierīgu kopābūšanu iekštelpās. Mūsdienās pieejams ārkārtīgi plašs galda spēļu un pužļu klāsts, no kurām daļa ir Latvijā veidotas un ražotas, turklāt tās būs interesantas un izaicinošas ne tikai bērniem, bet arī vecākiem. Veicinot bērnā stratēģisku domāšanu un izpratni par jēgpilni pavadītu brīvo laiku, vienlaikus tiek arī attīstīta izpratne par ģimenes nozīmi cilvēka dzīvē. Galu galā – vissvarīgākais, neatkarīgi no darāmā vai laikapstākļiem, ir būt kopā.