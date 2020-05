Mūsdienās, kad tehnoloģijas ir liela daļa no cilvēku ikdienas, nereti tiek izteiktas bažas par to, ka daudzu bērnu dzīve jau no mazotnes aizrit pie ekrāniem bez kustībām. Tomēr ir piemēri, kas parāda – ar vēlmi un aizrautību ikvienam bērnam var iemācīt mīlestību pret kustību. Tāda ir sporta skolotāja Agrita Bērtiņa. Viņa ir arī divu bērnu – sešus gadus vecās Leldes un gandrīz trīs gadus vecā Kaspara – mamma. Un tieši bērni ir viņas lielākais iedvesmas avots.

Jau vairākus gadus Agrita strādā ar pirmsskolas vecuma bērniem un paralēli attīsta projektu "Mazais dara", kura mērķis ir iedvesmot vecākus kustēties kopā ar saviem bērniem. "Mazais dara" "Instagram" un "Youtube" kontos ir atrodamas dažādas idejas aktivitātēm ar bērniem. Tāpat viņa ir izveidojusi īpašu sporta kartīšu komplektu, kura uzdevums ir mudināt un iedvesmot vecākus un bērnus attīstošai kustībai. Paralēli sporta skolotājas darbam un sava uzņēmuma attīstīšanai Agrita spēlē handbolu un strādā Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijā (LSPA). Tur viņa ieguvusi savu izglītību – bakalaura un maģistra grādu –, kā arī ir uzsākusi doktorantūras studijas.

"Šo projektu es uzsāku kādā 2016. gadā, pateicoties savai meitai, kas pavēra manī radošo domāšanu. Kamēr man nebija bērniņu, es īsti nezināju, kas mani aizrauj un kas varētu būt tā niša, kas mani uzrunās," atklāj Agrita. Kad meita Lelde bija gadu veca, Agrita sāka strādāt par sporta pedagogu bērnudārzā. To viņa turpina arī tagad. Savu uzņēmumu "Mazais dara" sporta skolotāja sauc par hobiju, kurā viņa "izpaužos, daloties ar idejām".

Ir arī izstrādāti vairāki produkti, lai bērni vairāk kustētos kopā ar vecākiem. Viens no tiem ir sporta vingrinājumu kartīšu komplekts, kurā aprakstīti dažādi vingrinājumi bērniem, izmantojot mājās pieejamo inventāru. Uz tām ir izklāstīts gan pats uzdevums, gan paskaidrots, ko konkrētais uzdevums attīsta. Agrita norāda: "Tas ir mūsu "top" produkts "Paliec mājās" apstākļos. Ir ļoti daudz interesentu, kas to vēlas iegādāties, un man ir ļoti liels prieks, ka noder." Šādu tendenci Agrita vērtē ļoti pozitīvi, jo tas apliecina vecāku vēlmi palīdzēt bērnam iemīlēt kustību.