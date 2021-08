Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē skolēni no Latvijas izcīna piecas sudraba godalgas

Starptautiskā ekonomikas olimpiādē, kas šogad tiešsaistes formā norisinājās no 26. jūlija līdz 1. augustam, kopumā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no 44 pasaules valstīm un Latviju olimpiādē pārstāvēja pieci talantīgi skolnieki. Ikviens no Latvijas delegācijas dalībniekiem olimpiādē izcīnīja sudraba medaļu, bet komandu kopvērtējumā Latvija šogad ierindojās ceturtajā vietā.

Latvijas delegāciju Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē pārstāvēja un sudraba medaļas ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieki Andris Dalbiņš un Jēkabs Gritāns, RTU inženierzinātņu vidusskolas skolnieks Valts Vītums-Jaunzems, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Ralfs Vārslavs un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieks Emīls Šmits. Līdz ar iegūtajām sudraba medaļām komandu kopvērtējumā Latvija šogad ierindojās ceturtajā vietā. Savukārt individuālu apbalvojumu kategorijā "Finanšu pratība" ieguva Emīls Šmits, liecina pieejamā informācija Valsts izglītības satura centra mājaslapā.

Latvijas delegācijas komandu šogad vadīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājs Kārlis Krūmiņš un Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs Nauris Osis.

"Biznesa plāna izstrādes daļā mūsu dalībnieki nodemonstrēja, ka dažādu Latvijas reģionu pārstāvji spēj ātri sastrādāties ar iepriekš nepazīstamiem cilvēkiem, izveidot reāli īstenojamu biznesa projektu un ar aprēķiniem un loģisku pamatojumu pierādīt tā realizējamību. Latvijas komandai izaicinājumu sagādā tas, ka citu valstu pārstāvjiem pirms gatavošanās olimpiādei ir vairāk priekšzināšanu. Mūsu komandas sniegums parāda dalībnieku vēlmi ieguldīt daudz sava brīvā laika, lai pārstāvētu valsti. Priecājamies, ka šogad zemā Covid-19 izplatība ļāva vismaz Latvijas komandai darboties klātienē. Piemēram, biznesa projekts tika prezentēts visiem kopā vienas kameras priekšā kā komandai," stāsta Latvijas delegācijas vadītājs Kārlis Krūmiņš.

Jauno ekonomistu sacensības notika jau ceturto reizi un to organizēšanu šogad uzņēmās Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. Olimpiādē skolēni sacentās trīs jomās: finanšu pratības spēlē, skolēniem individuāli demonstrējot spējas vadīt savu personisko budžetu un veidot savu nākotnes bagātību, saprātīgi izvēloties kā tērēt un kā ieguldīt savus ienākumus, ekonomikas zināšanu un to pielietošanas spēju pārbaudē, skolēniem individuāli demonstrējot savu izpratni par teoriju, reālām situācijām un aktuālām problēmām, kā arī biznesa plāna izstrādē, komandām radot biznesa plānu tiem iepriekš nezināmā situācijā.

Starptautiskajā ekonomikas olimiādē kopā 15 skolēni saņēma zelta medaļas, 38 skolēni saņēma sudraba medaļas, bet 54 skolēni – bronzas medaļas. Individuālajā vērtējumā labāko sniegumu šogad uzrādīja skolēns no Kanādas. Savukārt komandu kopvērtējumā pirmo vietu ieguva Brazīlija, otro vietu ieguva Kanāda, bet trešo vietu - ASV.