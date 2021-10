Starptautiskajā konkursā 'Jaunie vides reportieri' uzvaras laurus plūc dalībniece no Latvijas

"Jauno vides reportieru" konkursā, ko rīko starptautiskais nodibinājums Vides izglītības fonds, kategorijā "Raksts" pirmo vietu ieguva desmit gadus vecā dalībniece no Latvijas – Darja Skripkina no Rīgas Rīnūžu vidusskolas. Skolniece starptautiskajā konkursā piedalījās ar rakstu "Mirdzoši putekļi", kurā aktualizēja svētku uguņošanas ietekmi uz vidi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Neskatoties uz to, ka mēs (dalībnieki) vēl esam bērni, arī mēs varam darīt labas lietas, kas neprasa neko daudz, piemēram, rūpēties par dabu un cilvēkiem. Kļūstot vecākai, Rīgā redzēju dažādas multimediju izrādes un vienmēr prātoju, kāpēc cilvēki tās tik maz novērtē un tomēr izvēlas pasākumus ar svētku uguņošanu, kas ir diezgan dārgi, kaitīgi un baudāmi īsu brīdi. Tāpēc es nolēmu pievērst uzmanību šai tēmai, kas izvērtās par interesantu pētījumu un, cerams, ļāva citiem mainīt savas domas," stāsta Darja. Ar Darjas godalgoto rakstu var iepazīties šeit.

"Jaunie vides reportieri" (JVR) ir vides izglītības programma jauniešiem vecumā no 11 līdz 25 gadu vecumam ar mērķi izzināt un popularizēt risinājumus vides problēmām, kā arī apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai. Katru gadu notiek arī nacionāls konkurss, un labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem.

Šogad JVR programmā piedalījās vairāk nekā 454 000 studentu, un kopumā no katras dalībvalsts konkursā tika iesniegti 19 000 vides žurnālistikas darbu. Kā atzīst JVR starptautiskā žūrija, iespaidīgais pieteikumu skaits un to kvalitāte atspoguļo studentu motivāciju un centību visā pasaulē, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas radītajām sekām. Starptautiskā žūrija savu vērtējumu ir balstījusi uz katra jaunieša izvēlēto tēmu un to saistību ar vides ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un viņu vispārējām žurnālistikas prasmēm.

JVR konkurss notiek katru gadu, un tas ir atvērts no 11 līdz 25 gadu veciem jauniešiem. Konkursa darbus vērtē žūrija trīs formāta kategorijās (raksti, foto un video), kā arī trīs vecuma kategorijās (11-14, 15-18, 19-25). Pieteikšanās nākamā gada programmai jau ir atklāta – jaunieši no visas Latvijas ir aicināti piedalīties JVR programmas apmācībās un nacionālajā konkursā līdz 2022. gada 31. martam.

Nacionālā konkursa uzvarētāji tiks izvirzīti starptautiskajam konkursam, kā arī tiks uzaicināti uz Ekoskolu vasaras forumu (ja to drīkstēs organizēt). Ar plašāku informāciju par JVR programmu, reģistrācijas anketu un dalību konkursā var iepazīties Vides izglītības fonda mājaslapā.