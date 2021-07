Starptautiskajā Lingvistikas olimpiādē Latvijas skolēns iegūst bronzas godalgu

18. Starptautiskajā Lingvistikas olimpiādē, ko attālinātā formātā rīkoja Ventspils Augstskola (VeA), Latvijas skolēns ieguvis bronzas godalgu, aģentūru LETA informēja VeA sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Žukovskis.

Ventspils Augstskolas (VeA) organizētā olimpiāde šogad notika attālinātā formātā un tajā piedalījās skolēni no 32 valstīm. Noslēguma ceremonijas laikā tika paziņoti medaļu ieguvēji individuālajā un komandu ieskaitē. Individuālajā ieskaitē uzvaras laurus plūca Nīderlandes pārstāvis Romāns Šabanovs, savukārt komandu sacensībā pārākie bija Ukrainas jaunieši.

Gan komandu, gan individuālajā ieskaitē tika piešķirtas atzinības un godalgas – bronzas, sudraba un zelta medaļas. Atzinības individuālajā sacensībā saņēma 39 dalībnieki, bronzas medaļu ieguva 32, pie sudraba medaļas tika 18, bet zelta medaļu izcīnīja 12 olimpiādes dalībnieki. Komandu ieskaitē atzinība piecām komandā, bronza – divām, bet sudraba un zelta medaļu ieguva pa vienai komandai.

Latviju olimpiādē pārstāvēja astoņi skolēni no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas (RV1Ģ) un RTU Inženierzinātņu vidusskolas. Vislabāk ar olimpiādes uzdevumiem galā tika Nestors Starostins (RV1Ģ), kas kopvērtējumā izcīnīja bronzas godalgu. Vien nepilna punkta attālumā no bronzas bija vēl viens Latvijas skolnieks Maksims Libensons (RV1Ģ), kurš ieguva atzinību. Atzinības rakstu gandrīz 300 dalībnieku konkurencē ieguva arī Lorenss Martinsons (RV1Ģ) un Džonatans Miks Melgalvis no RTU Inženierzinātņu vidusskolas.

Dalībnieki un žūrija atzinīgi novērtēja VeA prasmi noorganizēt šī gada olimpiādi sarežģītajos apstākļos. Olimpiādes noslēguma ceremonijā VeA rektors profesors Kārlis Krēsliņš novēlēja dalībniekiem atrast iespēju un laiku nākotnē apmeklēt Ventspili arī klātienē. Nākamajā gadā olimpiāde norisināsies Menas salā, informēja Žukovskis.