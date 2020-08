Stress un mazvērtība: kā zākāšanās internetā ietekmē jauniešus

Internetam un modernajām tehnoloģijām vajadzētu kalpot par palīgiem mūsu ikdienā, nevis jārada arvien jauni iemesli pārdzīvojumiem vai jāgrauj cilvēka pašapziņa. Realitāte gan mēdz būt cita, tāpēc "Tele2" rīko sociālo kampaņu #sekosev, kuras mērķis kopā ar dažādiem viedokļu līderiem ir iedrošināt jauniešus sekot saviem mērķiem un nepadoties par spīti negatīvajiem komentāriem digitālajā vidē.

Kā liecina kampaņas #sekosev ietvaros veiktais pētījums, teju puse aptaujāto visās vecuma grupās no 18 līdz 55 gadiem (47%) ir saņēmuši negatīvus komentārus, savukārt jauniešu vidū (no 18 līdz 25 gadiem) šis īpatsvars ir vēl lielāks, jo negatīvos komentārus ir saņēmuši vairāk nekā puse – 54%.

"Jau de facto jaunietis ir gana nepārliecināts, viņa personība un psihe turpina vēl tikai attīstīties, tādēļ viņš ir pakļauts daudz asākai kritikas ietekmei. Ja fonā jau ir citi stresori – veselības problēmas, problēmas ģimenē, vardarbība, tad komentāri digitālā vidē viņu var sasvārstīt vēl vairāk. Esot aktīviem sociālajos tīklos, risks saņemt negatīvos komentārus, kas ir papildu stresors, ir milzīgs. Problēma ir tā, ka jaunieši tam nav mentāli gatavi. Ideālā gadījumā viņi atrod veidu, kā no negatīvajiem komentāriem distancēties, bet tie, kas pakļaujas spiedienam, arī var atteikties no savas pārliecības, hobija, nākotnes izglītības izvēles tikai tāpēc, ka kāds teica, ka tā nevajag," norāda Artūrs Miksons, ārsts-psihoterapeits, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs.

To apstiprina arī aptaujas dati. Proti, vairāk nekā puse jauniešu (54%) arī uzskata, ka negatīvajiem komentāriem ir ietekme uz lēmumiem un tālāko rīcību, bet gandrīz puse no jauniešiem (44%) ir pārtraukuši darīt to, par ko ir saņēmuši negatīvus komentārus. Kā biežākās sajūtas, ko rada negatīvi komentāri, jaunieši min sliktu garastāvokli (61%), mazvērtības sajūtu (39%) un stresu (29%).

Kopumā aptaujātie visās vecuma grupās uzskata, ka biežākās tēmas, par ko tiek saņemti negatīvie komentāri, ir politiskā pārliecība (49%), izskats (47%) un seksuālā orientācija (40%). Savukārt jaunieši uzskata, ka visvairāk negatīvos komentārus izpelnās par izskatu (61%), kam seko seksuālā orientācija (52%), politiskā pārliecība (51%) un reliģiskā pārliecība (30%). Visbiežāk šī kritika tiek saņemta tādās platformās kā "Facebook", "YouTube" un "Instagram".

Kā atzīst sociālantropologs Klāvs Sedlenieks, mūsdienu digitālā vide fundamentāli neko nav mainījusi, jo arī iepriekš vēsturiski ir notikusi aprunāšana un kritizēšana: "Manuprāt, lielākā problēma, kas valda šodien, ir aprunāšana un kritizēšana ārpus konteksta. Iepriekš – pirms interneta ērā – faktiski neaprunāja nepazīstamus cilvēkus. Vai arī, ja aprunāja, tad svešiniekiem bija vienalga, jo viņi nekad par to neuzzināja. Taču šobrīd daudzi kritizētāji var ērti uzbrukt ikvienam un darīt to anonīmi, vispār neko vairāk par konkrēto cilvēku nezinot. Turklāt cilvēkiem patīk sodīt citus – šajā gadījumā asi komentējot par kaut kādu normu pārkāpšanu. Jautājums, protams, cik šis sods jeb komentārs ir relevants."