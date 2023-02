Studenti bez maksas var apgūt datorzinātnes un programmēšanas pamatus

Lai veicinātu tehnoloģiju apguvi arī tad, ja ikdienā pamatstudijām izvēlēta cita joma, šajā pavasarī ikviens Latvijas augstākās izglītības iestādes students – bakalaura, maģistra, kā arī doktorantūras studiju programmās – var apgūt datorzinātnes un programmēšanas pamatus. Apmācības nodrošinās "Riga Business School" kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība.

Mācību programma veidota, izmantojot Hārvarda Universitātes datorzinātnes kursu "CS50`s Introduction to the intellecual enterprises of computer science", informē "Riga Business School" komunikācijas un mārketinga direktore Agnese Strazda.

Mācības sāksies marta sākumā, un to noslēgums plānots jūnija sākumā. Lai pieteiktos kursam, studentiem jāaizpilda informācija šeit.

Mācību kursam būs divas grupas – angļu un latviešu valodā. Pieteikumi tiks pieņemti līdz šī gada 1. martam.

Datorzinātnes un programmēšanas kurss sāksies ar programmēšanas valodu "C", kas ir mūsdienu jaunāko programmēšanas valodu pamatā. Pēc tam kursā būs ieskats "Python" programmēšanas valodā. Tuvojoties semestra beigām, kursā paredzēts iepazīstināt ar "SQL" datu bāžu veidošanai, kā arī "HTML", "CSS" un "JavaScript", ar kuru palīdzību iespējams izveidot tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes. Kursa beigās paredzēts noslēguma darbs.

Kursā kopumā paredzētas 13 klātienes tikšanās. Kursa apguve veidota, pamatojoties uz praksi labākajās universitātēs pasaulē – aktīvu mācīšanos mājās, apgūtā satura pārrunāšanu konsultāciju laikā klātienē, kā arī zināšanu pārbaudes novērtēšanu caur projektu darbu prezentācijām un pārbaudes testu.

Iespēja vienu semestri apgūt datorzinātnes un programmēšanas pamatus tiek nodrošināta, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Ekonomikas ministrijas finansējumam sabiedrības izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai.