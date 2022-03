Divu kara nedēļu laikā gandrīz 3500 Latvijas iedzīvotāju pauduši piekrišanu sniegt pajumti bēgļiem. Reāla pieprasījuma gadījumā daudzi atteicās, atzīstoties, ka līdz galam neesot izvērtējuši savas iespējas. Klīniskā psiholoģe Evita Lazdiņa, kura strādā ar Ukrainas bēgļiem, stāsta, ar ko jārēķinās, ja esat saņēmies cēlai rīcībai – sniegt pajumti bēgļu ģimenei un palīdzēt tai integrēties jaunajā dzīvē.

Portāls "Delfi" apkopojis plašu informāciju par to, kā Latvija palīdz uzņemt un izmitināt no kara Ukrainā bēgošās sievietes, bērnus un seniorus. Krīzes centra "Skalbes" klīniskā psiholoģe Evita Lazdiņa strādā Bēgļu uzņemšanas centrā, palīdzot ģimenēm, kas zaudējušas mājas. Intervijā "Delfi" viņa stāsta, kā psiholoģiski sagatavoties uzņemt savās mājās no kara aizbēgušu ģimeni un novērtēt savas iespējas un resursus.

– Kā saprast, vai cilvēks ir gatavs uzņemt savā ģimenē bēgļus?

– Ļoti svarīgi ir nodalīt "es gribu" un "es varu". Vēlme – tas ir lieliski, bet vai es to patiešām varu? Jāatceras, ka tas nav kaimiņš, kas ienācis ciemos, – mājā apmetīsies svešs cilvēks, kurš ir ļoti smagi traumēts. Iespējamas dažādas izpausmes. Vieni var būt ļoti nobijušies – vajadzīgs laiks, lai izveidotu attiecības. Iespējamas agresijas izpausmes...

– Ko iepriekš izrunāt ar savu ģimeni, bērniem?

– Svarīgi ir iepriekš izrunāties ar visiem ģimenes locekļiem, lai nebūtu tā, ka viens cilvēks izlemj visu vietā un noliek pārējos fakta priekšā. Bērniem viss jāizskaidro viņiem saprotamā valodā. Jāizstāsta, ka pie mums tagad dzīvos vēl viena ģimene vai bērns, ka viņi pārdzīvojuši smagu situāciju. Ļoti palīdz paņēmiens, kā sagatavo vecāko bērnu mazuļa piedzimšanai, – kopā tuvoties notikumam: kopā uzkopt un iekārtot istabu, kopā aiziet nopirkt rotaļlietas...