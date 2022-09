Svētdien Lastādijas kvartālā tiks svinēti Rudens ražas svētki

2. oktobrī Lastādijas kvartālā, Rīgā, Turgeņeva ielā 13, ar plašu programmu tiks svinēti Rudens ražas svētki, kurā būs bagātīga programma gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Sadarbībā ar mantu maiņas punktu "Brīvbode" no pulksten 12 līdz pulksten 16 pasākuma rīkotāji aicina mainīties ar dabas veltēm no sava dārza, ievārījumiem, marinējumiem un to receptēm. Bet jau pulksten 12.30, baudot uz ugunskura vārīto zupu, kopā ar Aleksandru Rusaku, "Zero waste Latvija" valdes locekli, Lastādijas dārzā notiks diskusija par pārtikas atkritumu samazināšanu, kā izmantot visu līdz pēdējam un kur nevajadzīgu atkritumu rašanos ir iespējams izslēgt pavisam, vēstī Alise Ziemule – Zariņa.

No pulksten 13 notiks "Ukraiņu vecmāmiņas marinēšanas meistarklase". Paralēli tam būs iespēja darboties animācijas darbnīcā "Nespēlējies ar ēdienu" kopā ar mākslinieci Dainu Šteinerti-Kalniņu. Tajā varēs piedalīties kā bērni, tā pieaugušie. Darbnīcas ietvaros tiks veidota "stop-motion" filmiņa, kurā galvenajās lomās būs dažādi pārtikas produkti, īpaši šīs sezonas karaļi – ķirbji, kabači un sakņaugi. Darbnīca notiks no pulksten 13 līdz pulksten 16 uz Lastādijas skatuves – pirmās divas stundas tiks veidota pati animācija, pēdējā stundā – ierakstīts un pievienots skaņu celiņš, savukārt pulksten 17 notiks gatavās animācijas prezentācija.

Pasākuma ietvaros tiks atklāta un pirmo dienu darbosies Lastādijas Kopienas kaste – vieta, kur konkrētu pasākumu laikā mainīties ar pārtikas produktiem, atdot sev lieko, bet vēl derīgo un ēdamo, kur to savukārt varēs paņemt kāds, kas to labprāt izlietotu uzturā. Lai nodrošinātu atstātā ēdiena kvalitāti un mazinātu tā sabojāšanās risku, Kopienas kaste darbosies tikai noteiktos datumos.

Par aktuālajiem datumiem iespējams uzzināt, sekojot "Facebook" lapai "Mans rajons Lastādija".