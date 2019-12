Svētkos bērni vēlējušies saņemt sporta inventāru un mūzikas instumentus

2019. gada 22. decembrī noslēdzās šī gada "Laimas" labdarības namiņa projekts, kurā ar nedalītu sabiedrības atbalstu piepildīti 1 500 bērnu sapņi par sen kārotām dāvanām svētkos. Kopumā no 2019. gada 22. novembra līdz 22. decembrim "Laimas" labdarības namiņa projektā iesaistījās vairāk nekā 3 000 cilvēku.

Arī šogad bērnu zīmētajās kartītēs minētās vēlmes bija ļoti daudzveidīgas – apavi, apģērbs, rotaļlietas, grāmatas, mūzikas instrumenti, sporta inventārs un daudzas citas lietas, kas nozīmīgas bērnu attīstībai un izaugsmei.

Sirsnīgas ziņas "Laimas" labdarības namiņam sūta ne tikai projekta atbalstītāji, bet arī bērni, kuri iepriekšējos gados saņēmuši dāvanas. Viņi informē par to, kā viņiem sokas un cik nozīmīgas saņemtās dāvanas bija ne tikai toreiz, bet arī ilgtermiņā. Šogad tika saņemta pateicības ziņa no kādas meitenes, kura projektā pirms pāris gadiem ieguva kāroto mākslas piederumu komplektu. Drīzumā meitene absolvēs mākslas skolu, turklāt ir attīstījusi savus talantus ne tikai mākslā, bet arī rokdarbos un mūzikā. Meitene vēstulei bija pievienojusi pašas darinātus rokdarbus, kurus lūdza ar laba vēlējumiem nodot citiem bērniem, lai tie gādātu tādu pat prieku, kā viņai.

Arī šajā gadā dāvanas uz "Laimas" labdarības namiņu ceļoja ne tikai no visas Latvijas, bet arī no ārvalstīm. Papildus tam šogad projekta aicinājumam atsaucās liela daļa Rīgas viesu, kuri, garāmejot "Laimas" pulkstenim, nolēma apmeklēt namiņu un atbalstīt tā mērķi, sarūpējot dāvanas bērniem ar dažādiem sociālajiem statusiem.

"Laimas" labdarības namiņā arī šogad bērnu sapņus cilvēki piepildīja gan individuāli, gan kopīgi ar draugiem, tuviniekiem vai kolēģiem. Nereti gan ģimenēs un draugu lokā, gan darbavietās, kā arī skolās un bērnudārzos "Laimas" labdarības namiņa atbalstīšana ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju. Piemēram, šogad namiņā viesojās bērnudārza grupiņa kopā ar audzinātājām un vecākiem, kuri jau piecus gadus pēc kārtas sarūpē dāvanas bērniem ar dažādiem sociālajiem statusiem. Ir arī tādi uzticami atbalstītāji, kuri visu gadu atliek līdzekļus, lai projekta laikā piepildītu pēc iespējas vairāk bērnu sapņus.

Kopš 2012. gada "Laimas" labdarības namiņā piepildīti 8 300 bērnu sapņi no vairāk nekā 90 Latvijas novadiem. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar reģionu sociālajiem dienestiem un tajā piedalās bērni no ģimenēm ar dažādiem sociālajiem statusiem – gan no daudzbērnu, audžu, maznodrošinātām ģimenēm, gan arī bērni ar invaliditāti.