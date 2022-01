Tālmācības pedagoģe: ja mācības būs saistītas ar reālo dzīvi, būs arī motivācija

Motivācija mācīties tālmācībā lielā mērā ir atkarīga no psiholoģiskās sagatavotības, kā arī izpratnes par to, kas un kāpēc jāmācās. Pats grūtākais ir sākt – apsēsties pie datora un veikt pirmos soļus. Atrodot sevī vēlmi un apņēmību mācīties, arī rezultāti neizpaliks. To pierāda arī skolēnu sasniegumi – mācoties tālmācībā, jaunieši piedalās arī valsts līmeņa ķīmijas olimpiādēs, uzskata Eiropas Tālmācības vidusskolas pedagoģe Svetlana Azareviča.

Turpinājumā pedagoģes viedoklis par to, kā sekmēt bērnu un jauniešu motivāciju mācīties.

Jautāt nenozīmē parādīt savu nezināšanu



Jebkuru priekšmetu var mācīties dažādās formās – arī ķīmiju. Ikviena priekšmeta apguvē liela nozīme ir mācību materiāliem. Manuprāt, vislabākais risinājums, ja materiāli tiek veidoti pa etapiem, iekļaujot ne tikai lietas, kas apgūstamas no jauna, bet arī atkārtošanu. Ir normāli, ja skolēns 12. klasē ir piemirsis daļu no tā, ko ir apguvis 8. klasē. Lai apgūtu kaut ko jaunu, vispirms nepieciešams atsvaidzināt jau esošās zināšanas. Vēl būtiski ir uzdot jautājumus. Jautāt nenozīmē parādīt savu nezināšanu, tā ir vēlme ir uzzināt vairāk, tāpēc man liels prieks, ka skolēni ir aktīvi konsultācijās, jautājot un norādot, ka kaut ko nav sapratuši, lūdzu paskaidrot papildus u.tml.



Eiropas Tālmācības vidusskolas pedagoģe Svetlana Azareviča.

Mācīties ķīmiju mājās



Atceroties ķīmijas stundas no skolas laikiem, daudziem ir grūti iedomāties, ka ķīmiju var mācīties ne tikai klātienē, taču laiki ir mainījušies un tehnoloģijas ir būtiski attīstījušās. Jā, mācoties no mājām skolēns pats nevar sintezēt vielas, taču ir daudz un dažādi eksperimentu video, kas nereti ir ļoti aizraujoši. Tāpat ir dažādi digitālie rīki, kas palīdz veiksmīgi apgūt teoriju. Talkā nāk arī "Laboratorium zinātnes skola", kas filmē laboratorijas darbus katrai klasei. Vadoties pēc šiem video, skolēni var pildīt arī citus uzdevumus.

Mācību procesā var būt neierobežots

Runājot par mācību procesu mūsdienās, jāsaka, ka mēs esam ļoti neierobežoti. Galvenais, lai skolēnam būtu motivācija mācīties un psiholoģiskā gatavība darboties patstāvīgi. Grūtākais ir sākt, apsēsties pie datora, jo tālāk aktīvi iesaistās pedagogi, kuri palīdz uzturēt motivāciju.

Motivēt un disciplinēt sevi



Kas palīdz motivēt jauniešus? Ja uzdevumi, mācību materiāli un pārbaudes darbi ir saistīti ar reālo dzīvi. Tas palīdz jauniešiem saprast, ko un kāpēc viņi mācās. Vēl ir vairākas papildus lietas, ko der ievērot, lai arī mācoties no mājām būtu produktīvs. Ieteiktu vienmēr ieslēgt kameru – tas palīdz disciplinēt sevi. Pārdomāt, kuras lietas ir neskaidras, un jau iepriekš sagatavot jautājumus skolotājam. Noteikti nevajag baidīties jautāt. Jo vairāk jautājumus uzdosim, jo vairāk atbildes iegūsim un vairāk uzzināsim. Ir jāprot arī saprast, kas tieši no mācību vielas ir neskaidrs un rada aizķeršanos. Šajā aspektā, protams, palīdz arī skolotāji. Arī pati veidoju video, kuros skaidroju būtiskāko no mācību vielas. Manuprāt, mācību procesā jāņem vērā, ka bērni un jaunieši aizvien vairāk izvēlas uztvert informāciju no video formāta, nevis lasīt garus tekstus. Galu galā – arī video ierakstus var konspektēt, turklāt skatīties, atrodoties ceļā.

Plānot savu laiku un izvirzīt mērķus



Mācoties no mājās, katrs bērns var mācīties savā tempā, tāpat ir iespēja strādāt ar pedagogu individuālās konsultācijās. Ja skolēns apgūst divus vai trīs priekšmetus mēnesī, mācoties pēc t.s. moduļu sistēmas, ir iespēja koncentrēties uz būtiskāko – pabeidz apgūt vienu tēmu un dodas tālāk pie nākamās. Šādā veidā ir arī vieglāk plānot savu laiku, izvirzīt konkrētus mērķus un, protams, sasniegt tos. Ir arī skolēni, kuri strādā pēc individuāla plāna.

Tālmācība nav šķērslis būt starp labākajiem valstī



Ar motivāciju un nepieciešamo atbalstu iespējams paveikt visu, arī, mācoties no mājām, iespējams sasniegt olimpiādes līmeni, piemēram, ir skolēni, kuri, mācoties tālmācībā, izcīnījuši pirmo vietu Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiādē, kā arī startējuši tālāk – valsts līmenī. Mācoties ķīmiju tālmācībā, ir iespējams būt starp 30 labākajiem skolēniem valstī."