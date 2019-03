Tapis izglītojošs video mazajiem pacientiem par to, kas notiek Bērnu slimnīcā

Katru gadu Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS) apmeklē vairāki desmiti tūkstoši mazo pacientu. Daudziem no viņiem šī ir pirmā reize slimnīcā, līdz ar to viss jaunais var šķist svešs un iedvest bailes. Lai iepazīstinātu vecākus un viņu mazos ķiparus ar to, kas notiek BKUS, izveidots video, kurā slimnīcas telpas izpēta mazā, ziņkārīgā Marija.

Video galvenā varone tiek iepazīstināta ar dažādām Bērnu slimnīcas nodaļām – Neatliekamās palīdzības nodaļu, stacionāru, operāciju bloku, laboratoriju, poliklīniku un tur notiekošo. Marijai ir iespēja satikt arī dažādus ārstus un uzdot viņai interesējošus jautājumus, piemēram, cik ilgi bērniem ir jāpaliek slimnīcā vai, cik reizes gadā bērniem tiek veiktas operācijas. Tāpat video meitene tiek iepazīstināta ar vienu no BKUS izmeklējumiem – datortomogrāfiju, operācijas zāli un mikroskopu, kurā tiek vērotas šūnas. Marija atklāj arī to, ka Bērnu slimnīcā ir pedagogi un bibliotēka, kurā pieejamas izglītojošas un izklaidējošas grāmatas bērniem dažādās vecuma grupās. Bērnu slimnīcas bibliotēkā var ne tikai lasīt grāmatas, bet arī rotaļāties, izmantot datoru un pat spēlēt klavieres. Tāpat bibliotēkas telpās katru nedēļu notiek pasākumi bērniem un vecākiem. Protams, Bērnu slimnīcas iepazīšanas video nav iedomājams arī bez dakteriem Klauniem, kuri ik dienas piepilda mazo pacientu ikdienu ar prieku un pozitīvām emocijām. Pateicoties viņiem, bērniem atrašanās slimnīcā vairs nešķiet tik bailīga un nomācoša. Šeit vari lasīt četru dakteru Klaunu stāstus par to, kā viņi izvēlējušies dzīvot dubulto dzīvi, kāpēc viņi to dara un ko no tā gūst. "Skatieties paši un rādiet mazajiem ķipariem, lai visi zina, kas Bērnu slimnīcai vēderā," aicina BKUS pārstāvji. Video vari noskatīties zemāk.