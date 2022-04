Teologs Indulis Paičs par sirdsmieru: šī pasaule radīta, lai mēs piedzīvotu mīlestību

"Šī pasaule ir radīta ar mērķi, lai mēs savā starpā nevis plēstos un būtu vientuļi, bet lai mēs to mīlestību piedzīvotu," "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" sacījis teologs Indulis Paičs. Taujāts par kādu universālu, ātru padomu cilvēkiem, kas jūtas nelaimīgi, iztukšoti un ir sirdsmiera meklējumos, Paičs atzīst, ka ar ātrajām atbildēm jābūt uzmanīgiem, taču noteikti apzinātība ir labs atskaites punkts.

Paičs, kurš ir arī mācītājs, kontemplācijas skolotājs un vairāku grāmatu autors, atklāj, ka sirdsmiera meklēšanas jautājumiem veltījis daudz laika: "Jāsaprot, ka ļoti liela daļa no mūsu problēmām un konfliktiem tai skaitā, patiešām rodas no priekšstatiem par pasauli, no mūsu kaut kādiem pieņēmumiem, no domām, no veida, kā skatāmies uz pasauli. Tam pretī ir tā īstā realitāte – dzīvā, tiešā, nepastarpinātā realitāte, kurā mēs esam." Viņš stāsta, ka viena no lietām, kas, sirdsmieru meklējot, patiešām palīdz, ir būšana labā kontaktā ar to mirkli, kurā cilvēks atrodas.

"Saprast, ka tas, kas notiek manā prātā, ir viena lieta, bet es esmu te, un mana dzīve notiek šajā mirklī, šajā punktā, mācīties izjust šo pašu dzīves mirkli, šo punktu, kurā esmu. Tas nav ātrais ceļš. Tajā brīdī, kad to piedzīvoju, pirmās, protams, ir emocijas, kas ir virspusē. Es varbūt kā reiz sajūtos, cik ļoti vientuļš jūtos, cik ļoti kaut kā nesaprasts un neiederīgs pasaulē," stāsta Paičs. Viņš uzskata, ka garīguma formula ir viena un vienīga – tā ir mācīšanās savu gribu savienot ar mīlestības gribu, ar to, ko mēs saucam par mīlestību.

"Šajā pasaulē ir ļaunums, problēmas un ciešanas, un grūtības, un sāpes. Varētu to sarakstu turpināt ļoti garu, bet šajā pasaulē ir arī tas līmenis, kurā mēs visi esam piederīgi un kurā mums katram ir iespēja un tiesības šeit būt," norāda teologs. "Tas avots, no kā mēs nākam, tas vienmēr ir mums pieejams, un viņš vienmēr pret mums ir absolūti labvēlīgs."

Pilnu raidījuma ierakstu vari klausies šeit.