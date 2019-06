Laiks, kad vecāki uzzina, ka viņu ģimenē gaidāms pieaugums, ir visnotaļ saviļņojošs un īpašs. Domāts tiek ne tikai par to, kā sagādāt atvasei pūriņu, bet arī finansiālo pusi, jo vienam no vecākiem jāuzņemas pilna laika bērna audzināšana. Ierasts, ka pēc bērna piedzimšanas un dzemdību atvaļinājuma mamma ir tā, kas izvēlas bērna kopšanas atvaļinājumu. Tomēr ir gadījumi, kad bērna kopšanas atvaļinājumu (BKA) izmantot izvēlas bērna tēvs. Kāda ir motivācija šādam lēmumam, un ko rāda statistika?

Noskaidrot, kādi pabalsti pienākas topošajiem un esošajiem vecākiem, ir vienkārši, jo visa informācija detalizēti pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) mājaslapā, kā arī filiālēs vai konsultācijās pa tālruni vai ar e-pasta starpniecību. Novērojumi rāda, ka visbiežāk informāciju par visiem pabalstiem noskaidro tieši jaunās māmiņas, pēc tam kopīgi ar bērna tēvu izlemjot, kā rīkosies. To apstiprina arī VSAA preses sekretāre Iveta Daine: "Tēvi iegūst informāciju turpat, kur mātes, proti, VSAA mājaslapā. Arī informatīvajos bukletos, kas izplatīti VSAA klientu apkalpošanas centros un ko piedāvā Rīgas dzimtsarakstu nodaļās, reģistrējot mazuli. Arī sociālajos tīklos, pasākumos topošajiem vecākiem, kuros piedalās arī VSAA pārstāvji, un citos informācijas kanālos." Daine gan norāda, ka VSAA neveic uzskaiti un neveido statistiku par to, cik tēvu piezvana, raksta jautājumus vai ierodas uz konsultāciju, taču piemin, ka reizēm uz konsultāciju ierodas visa ģimene.

Nereti motivācija tam, ka vecāku pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts tiek noformēts tēvam, ir finansiālais izdevīgums. Piemēram, vīram ir lielāka alga nekā sievai un, pat turpinot pēc bērna piedzimšanas strādāt, pabalsts būs lielāks nekā tad, ja tas aprēķināts pēc bērna mātes apdrošināšanas iemaksu algas. Vai arī situācijas, kad bērna māte līdz bērniņa nākšanai pasaulē nav strādājusi algotu darbu un līdz ar to nevar saņemt vecāku pabalstu, jo nav ienākumu, par kuriem veiktas sociālās iemaksas. Šādos gadījumos tēvs kā pabalsta saņēmējs parasti izvēlas turpināt strādāt, līdz ar to pabalstu izmaksā 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra. Savstarpēji gan ir jāvienojas, kurš saņems pabalstu par bērna kopšanu, bet kurš – vecāku pabalstu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir tikai vienai personai.

Būt klāt bērna augšanas procesos – tēta pieredze, esot bērna kopšanas atvaļinājumā