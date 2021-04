Tēva ienākumi ir 210 eiro – vai no šīs summas obligāti jāatlicina uzturlīdzekļi bērniem?

"Esmu otrās grupas invalīds. Mani vienīgie ienākumi ir darba spēju zaudējuma atlīdzība (pensija), kas ir 210 eiro. Esmu bezdarbnieks bez bezdarbnieka pabalsta. Jāmaksā alimenti. Cik liela tad īsti ir minimālā summa, ko drīkst maksāt? Reāli ar šo naudu man pašam nepietiek. Mani ir jāuztur sieva ar diviem bērniem. Un atrast darbu ar manu veselības stāvokli nav iespējams," pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā, lai saņemtu jurista konsultāciju, vaicā Viktors.

Vīrietim atbild juriste Olga Petrovska: "Saskaņā ar 2013. gada 15. janvāra Ministru kabineta noteikumiem par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam līdz septiņu gadu vecumam ir 25 procenti no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, kas šobrīd ir 125 eiro, savukārt bērnam no septiņiem līdz 18 gadu vecumam – 30 procenti no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, kas ir 150 eiro.

Civillikuma 179. panta piektā daļa nosaka: "Minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa, nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēnešalgu un bērna vecumu."

Līdz ar to 125 vai 150 eiro ir minimālā summa, kas vecākam jāmaksā bērnu uzturēšanai."