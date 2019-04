Tēva padoms: četras lietas, ko atvadoties vienmēr saku saviem bērniem

Tiem vecākiem, kuru bērni dodas uz skolu, bērnudārzu vai kuri paši ir uzsākuši darba gaitas, atvadas nav nekas svešs. Kamēr dažas mātes un tēvi aprobežojas ar buču un strupu “Atā!”, šis tētis katru rītu atvadoties savām atvasēm vienmēr atgādina četras svarīgas lietas.

Greks Froehls portālam "Fatherly" atklāj, ka ik rītu, kad atvases dodas uz skolu, viņš, atvadoties no bērniem, viņiem vienmēr atgādina šīs četras lietas: uzvedies godīgi, mācies daudz jauna, dari iecerēto uz visiem 100 un neaizmirsti izpriecāties. "Šīs ir lietas, ko es vēlos, lai mani bērni vienmēr atceras," viņš stāsta. Lūk, ko tēvs ar katru no tām vēlas pateikt savām atvasēm!

Lai gan par bērnu audzināšanas ekspertiem lielākoties tiek uzskatītas mammas, arī tētu padomi šajā jautājumā ir vērā ņemami. Šajā rakstā minēti seši citi piemēri, kad mātēm vajadzētu ieklausīties bērna tēva viedoklī.

Izpriecājies

Viņi vēl ir tikai bērni, tāpēc, neskatoties uz to, ka mēs gribam, lai viņi ir paklausīgi un daudz mācās, mēs noteikti vēlamies arī, lai viņi izbauda dzīvi un priecājas. Pieaugušie nereti pārāk koncentrējas uz saviem izvirzītajiem mērķiem un sasniegumiem, aizmirstot no sirds izbaudīt un priecāties par to, ko viņi dara. Lai gan mums pašiem tas lāgā nepadodas, mums vajadzētu iedrošināt savus bērnus to darīt. Visiem ir zināms, ka, darot kaut ko ar prieku, darba process šķiet daudz vienkāršāks un patīkamāks.

"Es visvairāk baidos, ka pieaugušo uzliktās ekspektācijas bērnu dabisko prieku pārvērtīs nemitīgā satraukumā par to, vai viņi visu dara pietiekoši labi," atklāj Greks. Lai gan visas aktivitātes nevar aprobežoties ar jautrību un izpriecām, šīm divām lietām jābūt jebkura bērna dzīves neatņemamai sastāvdaļai.

Ja pašam ar ideju ģenerēšanu īsti labi neveicas, tad ieskaties šeit, kur atradīsi citu vecāku ieteikumus, kā radoši un interesanti pavadīt laiku kopā ar savu atvasi.

Mācies daudz jauna

Greks portālam "Fathelry" atklāj – viņš uzskata, ka daudzas problēmas var atrisināt ar zināšanām. "Izglītība ir viena no pamata lietām, kas palīdz mums būt labākiem ne tikai pašiem priekš sevis, bet arī priekš citiem," viņš skaidro. Zināšanas mums ļauj saprast, kā mēs varam pasauli padarīt par labāku vietu, kur dzīvot, un arī to, kā mēs varam uzlabot paši savu dzīvi. Šie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc mēs gribam, lai mūsu bērni nemitīgi mācās ko jaunu. Un kā gan viņiem to labāk atgādināt, ja ne katru rītu, pavadot viņus uz skolu, to skaidri un gaiši pasakot.

Greks uzsver, ka šo nevajadzētu teikt tikai tad, kad bērni dodas uz skolu, bet arī brīvdienās. Ir svarīgi, lai viņi ko jaunu mācās ik dienu. Tam nav jābūt saistītam ar matemātiku vai latviešu valodu, tikpat labi viņi var mācīties, kā gatavot ēst, palīdzot mammai virtuves darbos, vai jebko citu. "Katra situācija ir iespēja iemācīties ko jaunu," viņš norāda.

Foto: Publicitātes foto

Uzvedies godīgi

Domājams, ka Greka bērni nav vienīgie, kuri, atvadoties no vecākiem, ir dzirdējuši frāzi – "Uzvedies godīgi!". Gluži tāpat kā citi vecāki, arī Greks savām atvasēm ar to cenšas pateikt, ka viņiem ir jāievēro noteikumi un jāklausa skolotāji vai citi pieaugušie, kas tajā brīdī ir atbildīgi par viņu drošību un labklājību. Taču tās nav vienīgās lietas, ko vecāki cenšas pateikt ar frāzi "Uzvedies godīgi!". Tāpat viņi šādā veidā cenšas bērnus iedrošināt pieņemt pārdomātus lēmumus. Sevišķi tas attiecas uz pusaudžiem, kuriem ir raksturīga spontāna un dažreiz par neapdomīga rīcība. Taču šādai pusaudžu uzvedībai, iespējams, ir savs attaisnojums. Kāds tas varētu būt? Atbildi uz šo jautājumu, meklē te.

Dari uz visiem 100

"Es ceru, ka mani bērni zina – tikmēr, kamēr viņi būs darījuši visu, kas viņu spēkos, lai sasniegtu iecerēto, es ar viņiem lepošos, neatkarīgi no rezultāta," portālam stāsta Greks. Viņam noteikti piekrīt liela daļa vecāku. Mēs ikviens vēlamies, lai mūsu bērni ieliek visu sirdi un dvēseli tajā, ko viņi dara. Lai gan situācijas, kad tu esi darījis visu, kas tavos spēkos, bet tāpat neesi sasniedzis iecerētos, varētu būt sāpīgas, tas tomēr ir labāk nekā visu izdarīt "pa roku galam" un tāpat sasniegt iecerēto. "Es gribu, lai mani bērni saprot, ka tad, kad es viņiem saku, lai viņi dara lietas uz visiem 100 procentiem, es nesatraucos tik ļoti par sasniegumiem, kā par pašu procesu," skaidro Greks.

Taču ir bērni, kuri zaudējumu vai neveiksmi uztver īpaši smagi. Šajā rakstā lasi, kā iemācīt bērnam neveiksmi pieņemt mierīgi, kā arī psiholoģes skaidrojumu par iespējamajiem iemesliem šādai bērna reakcijai.

Šīs noteikti nav vienīgās frāzes, kuras tu vari teikt, atvadoties no saviem bērniem. Lai kāda būtu tava vārdu izvēle, ir skaidrs, ka pateikt "Uzvedies godīgi!" bezpersoniska "Atā!" vietā ir daudz vērtīgāk, un kārtējo reizi bērnam atgādina, cik ļoti tev rūp viss, kas ar viņu notiek.

"Jāatzīst, ka dažreiz, kad es kārtējo reizi saviem bērniem atkārtoju šīs četras lietas, viņi sašķobās, taču es par to neuztraucos. Tas, ko es vēlos ar šo panākt, ir, lai viņi atceras šīs četras dzīves mācības. Ja tās viņiem kādreiz palīdzēs pieņemt pašiem savus lēmumus, es to uzskatīšu par savu bērnu audzināšanas lielāko panākumu," atklāj Greks.

Un, protams, neaizmirsti savai atvasei ik dienas atgādināt arī to, cik ļoti tu viņu mīli, jo tā ir pati svarīgāka lieta, kas viņam jāatceras.

