Tēvi ir laimīgāki nekā mātes, liecina jauns pētījums

Zinātnieki iesaka mātēm, pavadot vairāk laika rotaļās ar bērniem, kļūt tikpat laimīgām kā tēviem. Vai tas ir reāli? Vai tas nozīmē, ka mammām jāmet pie malas visi pārējie ikdienas pienākumi? Portāls "Parents" skaidro pētījumu, kurā noskaidrots – tēvi ir laimīgāki nekā mātes.

2019. gadā Kalifornijas Universitātē Riversaidā veiktais pētījums izceļ vēl vienu aspektu atšķirībās starp mātēm un tēviem, plašāk skatoties – arī starp sievietēm un vīriešiem kopumā. Pētījumā, kas patiesībā ir trīs dažādu pētījumu apkopojums, tika skatīta 18 tūkstošu cilvēku emocionālā veselība un salīdzinātas tādas iezīmes kā labklājība, laimes sajūta, depresijas epizodes un stress.

Divos pētījumos vecāki tika salīdzināti ar cilvēkiem, kuriem nav bērnu. Pētnieki konstatēja, ka tēvi ir laimīgāki nekā viņu draugi, kuriem bērnu nav. Trešajā pētījumā tika salīdzināti tēvi un mātes, precīzāk, viņu laimes līmenis, rūpējoties par saviem bērniem. Izrādās, ka tēvi ikdienas rūpēs par savām atvasēm ir laimīgāki nekā mātes. Kāpēc? Tāpēc, ka tēti daudz biežāk rotaļājas ar bērniem.

Mammai jāzina viss par visu

Mēs varam pieņemt, ka lielākā daļa pāru, kas piedalījās pētījumā, mājas darbus savā starpā sadala uz pusēm, bet tas, protams, būs tikai pieņēmums. Taču pēdējos gados liela uzmanība pievērsta kaut kam, ko sabiedrībā sauc par neredzamo slogu, ko nes sievietes. Pat tajās ģimenēs, kur mājas darbi ir dalīti, sievietes veic lielāko daļu emocionālā jeb prāta darba. Tā rezultātā mātes sadzīvo ar lielāku mentālo slodzi, audzinot savus bērnus. Piemēram, mamma vienmēr zina, kad vannasistabā palicis tikai viens tualetes papīra rullis. Mamma zina, ka bērns atstājis savus zābakus mašīnā un ka mājās apēsti pēdējie cepumi.

Pat tad, ja tētis palīdz mammai ar ēdiena gatavošanu, bērnu nogādāšanu līdz skolai un atkritumu iznešanu, vairumā divdzimumu mājsaimniecību lielākā daļa prāta darbu tomēr jāpilda mātei. Līdz ar to, kamēr tēti spēlējas ar bērniem, mammas mēdz būt tās, kas tur roku uz pulsa par ģimenes locekļu dienas grafikiem un ir atbildīgas par to, lai nekas netiktu aizmirsts. Tas vien jau ir milzīgs pienākums, kas rada daudz stresa. Taču tā ir vien daļa no iepriekš minētā neredzamā sloga, tāpēc no malas var šķist, ka pienākumi mājās ir sadalīti vienlīdzīgi.

Aizmirst par pienākumiem un nodoties rotaļām ar bērnu – vai tiešām labākā metode?

Pētījuma autori, kuri pārsvarā ir sievietes, iesaka pavisam vienkāršu metodi problēmas risināšanai – lai justos laimīgākas, mammām jāpavada vairāk laika rotaļās ar bērniem. Liekas vienkārši, vai ne tā? Aizmirsti par netīrajiem traukiem izlietnē, atstāj mitro veļu veļasmašīnā, beidz uztraukties par pārtikas preču sarakstu, pierakstiem pie zobārsta un sava skolēna tukšo pusdienu kārbiņu – ej rotaļāties! Ja emocionālā darba slogs tiktu nocelts no mātes pleciem un tai būtu vairāk laika spēlēm, viņa noteikti justos laimīgāka, bet vai tas būtu rotaļu dēļ? Vai arī tas būtu tāpēc, ka viņai vairs nav jādomā par to, ka mazgāšanas līdzeklis ir gandrīz beidzies un ka drēbes veļasmašīnā stāv jau kopš vakardienas?

Psiholoģe Karla Manlija portālam "Parents" atklāj, ka "vēsturiski sievietes bijušas vairāk atbildīgas par mājas darbiem un bērnu audzināšanu, kamēr vīrieši rūpējās par finansiālo atbalstu ģimenei". Kaut arī sievietes mūsdienās arvien vairāk rūpējas par iztikas nodrošināšanu ģimenei, to mājas pienākumi nav proporcionāli samazinājušies. "Tā rezultātā sievietes joprojām pilda lielāko daļu ikdienas, mājas un ar bērnu audzināšanu saistītos pienākumus," skaidro psiholoģe. Īsumā – mammas ir nogurušas, mammas ir stresa pārņemtas. Viņas mīl savus bērnus, taču bieži vien ne tik viegli pamanāmo pienākumu dēļ atsakās no spēlēšanās kopā ar tiem.

Ironiskā kārtā šis pētījums dod mammām vēl vienu iemeslu satraukumam, papildinot to neredzamo darbu slogu. Mammas sniedz emocionālo atbalstu saviem bērniem, skūpstot viņu nobrāztos ceļgalus, mierinot tos satraucošās situācijās un cīnoties ar mazo ikdienas niķiem, taču ieteikums sievietēm audzināt bērnus vīriešu stilā līdz minimumam mazina nozīmīgo mātes lomu ģimenē. Tāpat pētnieki, izsakot šādu ieteikumu, neņem vērā tos tēvus, kuri bērnu audzināšanā piedalās tikpat aktīvi kā mātes, uzskata "Parents".

Tā vietā, lai norādītu, ka mātes kaut ko dara nepareizi, varbūt vairāk uzmanības jāpievērš tam, kā abiem vecākiem ikdienā sadarboties un kā pārējie ģimenes locekļi un draugi var mazināt mātes emocionālo slogu, palīdzot ar ikdienas pienākumu pildīšanu, vēstīts portālā "Parents". Tādā veidā mammas var būt tikpat laimīgas kā tēti, tajā pašā laikā ar prieku audzināt bērnu.

