Tēvs vaicā padomu: kā palīdzēt iedraudzēties bērniem no divām partnerēm

Diemžēl šķirto ģimeņu skaits ir gana liels, un šādā ģimenes modelī jo īpaši jādomā par bērnu labsajūtu. Piedāvājam ielūkoties vienā dzīves situācijā – tēvs lūdz padomu, kā palīdzēt iedraudzēties paša dēlam un jaunās partneres bērnam.

"Pirms pusotra gada es izšķīros ar civilsievu, mums ir kopīgs dēls, tagad viņam ir četri gadi. Es regulāri viņu apciemoju, redzamies divas reizes nedēļā. Kad dēls vaicā, kāpēc es tik reti esmu mājās, viņa mamma saka, ka es daudz strādāju. Bet man ir cita ģimene, un ir audžudēls, gandrīz mana dēla vienaudzis. Vēlos, lai puikas iedraudzējas, lai mums būtu liela, draudzīga ģimene. Kā dēlam pastāstīt par to? Baidos, ka viņš apvainosies vai kļūs greizsirdīgs," pēc speciālista padoma portālā "Parents" vaicā kāds tēvs.

Atbildi sniedz sistēmiskā ģimenes psiholoģe Viktorija Meščerina:

"Četrus gadus vecs bērns neprot izrādīt greizsirdības jūtas, tās vien ir pieaugušo iedomas. Bērns piekritīs tai situācijai, ko radīs vecāki. Ja tēvs pacentīsies abus zēnus iepazīstināt un palīdzēs iedraudzēties, abiem bērniem viss tiks vienādā apmērā, ja paša dēls jutīsies labi tēta jaunajā ģimenē, ja šīs "vizītes" atbalstīs mamma, tad obligāti viss izdosies.

Tas, ka mamma tēva prombūtni skaidro ar viņa darbu, nav labākā ideja. Sistēmiskie ģimenes psihologi rekomendē bērniem izskaidrot vecāku šķiršanos, sākot no divu ar pusi trīs gadu vecumu. Četrus gadus vecs bērns patiesībā var ciest no tā, ka tēva nav mājās, un kaut kādā dīvainā veidā, kas vairāk līdzinās pasakai, censties sev to izskaidrot. Par to, ka tētis tagad dzīvo atsevišķi, bērnam ir jāizstāsta abiem vecākiem. Psihologi iesaka veikt pat speciālu rituālu bērna pastāvīgās dzīvesvietas teritorijā, kur viņam viss ir pazīstams. Mammai un tētim jāatkārto sakāmais vienam aiz otra. Piemēram, mamma saka: "Tagad tētis dzīvo atsevišķi", bet tētis atkārto: "Tagad es dzīvoju atsevišķi". Lai abu vecāku teiktais tiktu uztverts kā atbalss. Kad vienā situācijā sarunā vienlaikus iesaistās abi vecāki, bērniņš saprot, ka dzīve ir vecā, ka vecāki ir kopā un nekas briesmīgs nenotiek. Protams, viņš nesaprot kaut kādas detaļas, bet emocionāli pieņem jauno situāciju. Ja šādu rituālu veikt nav iespējams, tad katrs no partneriem par to izrunā ar bērnu atsevišķi. Tētim iespējami biežāk vajadzētu atkārtot, ka nekas briesmīgs nav noticis, ka viņš tāpat kā iepriekš ir tētis un kā iepriekš – mīl savu dēlu vai meitu. Tādā veidā jūt sev blakus drošību un pārstāj uztraukties savu mazo trauksmju dēļ.

Mānīt bērnu nav labi, mammai, protams, tā ir ērtāk. Viņa sev neliek papūlēties, lai bērnam izskaidrotu radušos situāciju. Pieaugušajiem vispār ir grūti sarunāties par šādām tēmām, taču kādudien bērns tāpat visu uzzinās. Un, ja par jaunumiem nepastāstīs vecāki, to var izdarīt jebkurš. Agri vai vēlu kāds, kas atrodas ģimenes tuvumā, izrunās vārdu "šķīrušies", un bērnam būs ļoti grūti to pārdzīvot. Ja viņš par to uzzinās līdz septiņu gadu vecumam, uzticēšanās vecākiem nezudīs, bet asaras būs rūgtas. Bet, lūk, pēc septiņu gadu sasniegšanas bērns var pilnībā pārstāt uzticēties vecākiem."

Vēl pāris padomrakstu par to, kā rīkoties pieaugušajiem šķiršanās gadījumā, lai iespējami mazāku traumu no tā gūtu bērns, atradīsi zemāk – "Cālis" arhīva apcirkņos.