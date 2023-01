Tiesa nepieņem nepilngadīgas māmiņas prasību par uzturlīdzekļiem; ieteicamā rīcība

"Nepilngadīgai meitenei ir piedzimis bērns, bērna tēvs ir pilngadīgs un atzinis paternitāti. Bērna tēvs bija vardarbīgs, un viņam tika piemērots pagaidu aizsardzības līdzeklis. Nepilngadīgā bērna māte vēlas vērsties tiesā ar prasību par uzturlīdzekļiem, bet tiesa nepieņem viņas prasību, jo viņa ir nepilngadīga. Kā nepilngadīga māte savam bērnam var pieprasīt uzturlīdzekļus?" pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā taujā Skaidrīte.

Atbild juriste Ilona Barkovska: "Primāri –, ja bērna tēvs ir atzinis paternitāti, tad ir jānoskaidro, vai viņš labprātīgi ir gatavs maksāt uzturlīdzekļus. Ja ir, tad strīds par uzturlīdzekļiem nepastāv.

Ja bērna tēvs atsakās maksāt uzturlīdzekļus, tad ir risināms jautājums par vēršanos kompetentajās iestādēs.

Bāriņtiesu likuma 26. panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:

bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;

bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;

bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;

abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;

radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;

radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu).

Ņemot vērā, ka bērnam neapšaubāmi ir nepieciešams uzturs, kas vecākiem viņam jānodrošina, kā arī, ja tēvs izvairās no uztura došanas pienākuma pildīšanas, tad viens no iespējamajiem variantiem – jaundzimušajam bērnam tiek iecelts aizbildnis. Tas varētu būt, piemēram, viens no bērna mātes vecākiem. Par to, kā tiek iecelts aizbildnis, var izlasīt šeit.

Aizbildnis ir tiesīgs vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fondā, jo saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 1. panta 1. punktu iesniedzējs – bērna vecāks vai aizbildnis –, kura aprūpē ir bērns un kurš Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir iesniedzis iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu šī bērna uzturam, vai pilngadīga persona, kura Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam un turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā.

Pastāv iespēja bērna māti izsludināt par pilngadīgu, ja tā jau ir sasniegusi 16 gadu vecumu. Saskaņā ar Civillikuma 220. pantu izņēmuma gadījumos un sevišķi svarīgu iemeslu dēļ, kad nepilngadīgā aizbildņi un tuvākie radinieki apliecina, ka viņš uzvedas nevainojami un spēj patstāvīgi aizsargāt un aizstāvēt savas tiesības un izpildīt savus pienākumus, nepilngadīgo var izsludināt par pilngadīgu arī pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, bet ne agrāk, kamēr viņš sasniedzis pilnus 16 gadus.

Vairāk par nepilngadīgās personas izsludināšanu par pilngadīgu var izlasīt šeit. Ja persona tiks izsludināta par pilngadīgu likumā noteiktajā kārtībā, viņa būs tiesīga patstāvīgi vērsties tiesā vai Uzturlīdzekļu garantiju fondā, lai risinātu jautājumus par uzturlīdzekļiem."