Tiešraide: Diskusija par pornogrāfijas ietekmi uz maziem bērniem

23. novembris Latvijā ir diena bērnu aizsardzībai no seksuālas izmantošanas, tādēļ "Centrs Dardedze" rīko diskusiju "Kad bērns ir redzējis par daudz: pornogrāfijas ietekme uz bērniem līdz pubertātes vecumam" ar mērķi pievērst vecāku uzmanību interneta saturam, ar ko mūsdienās jau ļoti agri saskaras liela daļa bērnu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šogad veiktajā "Centrs Dardedze" un pētījumu centra SKDS sabiedrības aptaujā secināts: piektdaļa jeb 21 procents no septiņus līdz 10 gadus vecu bērnu vecākiem zina vai pieļauj, ka viņu bērns ir redzējis pornogrāfiju, bet no 11 līdz 14 gadus vecu bērnu vecākiem jau 56 procenti uzskata, ka viņu bērns to ir redzējis. Starptautisko pētījumu dati liecina, ka vidējais vecums, kad bērni internetā sastopas ar pornogrāfiju, ir 11 gadi.

"Mūsdienās esam bezprecedenta situācijā – vēl nekad agrāk bērniem jau pirmsskolas un sākumskolas vecumā nav bijuši brīvi pieejami pornogrāfiska satura materiāli viena klikšķa attālumā. Turklāt visbiežāk tā ir pornogrāfija ar pakļaušanu un agresiju – plaši pieejama bez maksas un bez vecuma ierobežojuma. Parasti pirmklasnieks pats pornogrāfiju bez ārēja pamudinājuma nemeklē un sastopas ar to nejauši – meklētājā, sociālajos tīklos, spēlēs, reklāmās vai arī to parāda kāds vecāks skolasbiedrs vai cits pazīstams bērns. Vecākiem jāapzinās, ka pastāv ļoti būtiska atšķirība, vai pornogrāfiju redz sākumskolēns, pusaudzis vai pieaugušais, jo mazu bērnu smadzenes šādai informācijai gluži vienkārši vēl nav gatavas. Un tas rada nopietnas sekas – no trauksmes un koncentrēšanās grūtībām līdz pat reālai atkarībai un kaitējošai seksuālai uzvedībai pret citiem bērniem. Taču vecākiem ir iespējas šo negatīvo ietekmi novērst," skaidro "Centrs Dardedze" prevencijas daļas vadītāja Agnese Sladzevska.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas psihiatrs Ņikita Bezborodovs diskusijā pastāstīs par pornogrāfijas ietekmi uz bērnu smadzeņu darbību un izraisītajām sekām, "Centrs Dardedze" psiholoģe Anastasija Pušņakova dalīsies pieredzē par praksē izplatītākajiem scenārijiem, kā bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā nonāk līdz saskarei ar pornogrāfiju un kādas sekas redzamas bērnu emocijās, domās un uzvedībā. Savukārt, Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska skaidros, kādas ir tehniskās iespējas novērst pornogrāfijas radītos riskus.

Diskusijā plānots pievērsties arī tēmām par to, kāda ir bērna normāla seksualitātes attīstības gaita, vai un kā runāt ar bērnu par pornogrāfijas riskiem un kādus preventīvus pasākumus vecāki var ieviest jau no pirmajiem bērna dzīves gadiem.