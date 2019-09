Tiešsaistes zibakcijā ikviens mudināts teikt paldies savas dzīves svarīgākajam skolotājam

Sagaidot Skolotāju dienu, kas šogad atzīmējama 6. oktobrī, ikviens laikā no 1. līdz 6. oktobrim aicināts piedalīties tiešsaistes zibakcijā "Aiz katra no mums ir skolotājs. Pastāsti par savējo", daloties sociālos tīklos ar stāstu vai fotogrāfiju, un pavēstot, kā šis skolotājs ir mainījis šī skolēna dzīvi, informē Latvijas Universitātes (LU) Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas pārstāvji.

"Aiz katra no mums ir kāds skolotājs, kuram ir īpaša loma mūsu dzīvē. Lai mudinātu novērtēt skolotāja kā profesijas nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, aicinām pateikt paldies savas dzīves svarīgākajiem skolotājiem," zibakcijā rosina iesaistīties jaunveidotās otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas "Skolotājs" veidotāja un vadītāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga.

Lai piedalītos Skolotāju dienas zibakcijā, jānofotografējas ar savu skolotāju, saņemot viņa piekrišanu, vai savā fotoarhīvā jāatrod jau iepriekš uzņemta fotogrāfija no saviem skolas vai studiju laikiem. Šo fotogrāfiju kopā ar īsu piebildi, kā šis skolotājs mainījis jūsu kā skolēna dzīvi, laika posmā no 1. līdz 6. oktobrim jāpublicē kādā no savu sociālo tīklu profiliem, pievienojot tēmturus #superskolotājs #pastāstiparsavējo. Pēc Skolotāju dienas spilgtākie fotomirkļi tiks apkopoti "Facebook" lapā "Superskolotājs", ļaujot ikvienam iepazīt skolotājus, kas kādam mainījuši dzīvi, vienotā fotogalerijā.

Pasaules skolotāju diena ir starptautiski atzīmējama diena, ko Latvijā atzīmē oktobra pirmajā svētdienā, kas šogad ir 6. oktobris. Zibakcija ir iedvesmas iniciatīva kā esošajiem, tā topošajiem pedagogiem un izglītības zinātņu interesentiem. Latvijas Universitātes vadībā pašreiz izveidotas piecas jaunas studiju programmas izglītības zinātnēs un pedagoģijā, kuru īstenošana un aprobācija sāksies 2020. gada rudenī, tostarp, integrētā profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" (koordinatore Indra Odiņa); otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Skolotājs" (koordinatore Ieva Margeviča-Grinberga); maģistra studiju programma "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai" (koordinatore Linda Daniela); maģistra studiju programma "Izglītības zinātnes" (koordinatore Dita Nīmante) un doktora studiju programma "Izglītības zinātnes" (koordinatore Zanda Rubene).

Jaunās pedagoģijas studiju programmas Latvijas Universitāte Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports"" ietvaros veido kopīgi ar citām augstskolām – ar Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.