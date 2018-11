Topošās māmiņas 10 zelta likumi

Grūtniecība ir brīnišķīgs, bet vienlaikus arī grūtību un izaicinājumu pārpilns laiks sievietes dzīvē. Kādi ir grūtniecības desmit zelta likumi, "Simtgades māmiņu kongresā" stāstīja "MFD veselības grupas" galvenā ārste ginekoloģijā Ingrīda Circene.

Priecājies par gaidāmo ģimenes pieaugumu

Sieviete vienmēr ir pirmā, kas uzzina par iespējamo ģimenes pieaugumu. Ieraugot divas grūtniecības testa svītriņas, jauno māmiņu var pārņemt dažādas sajūtas – dažas sajutīs prieku, laimi un atvieglojumu, bet citas pārņems bailes, nesapratne un izmisums. Ginekoloģe saka – neskatoties uz to, vai bērniņš ir ilgi gaidīts vai jauno vecāku dzīvē ienācis negaidīti, par šo notikumu vajadzētu priecāties. "Bērniņš ir izvēlējies jūs par saviem vecākiem. Un pat tad, ja pirmajā brīdī pārņem izmisums, satraukums un doma, ka vēl ir par ātru, varbūt vajadzēja vēl mācīties, varbūt vajadzēt vēl labāku karjeru veidot, bērns jums ir pateicis: "Jūs būsiet mani vecāki!"" iedrošina Circene.

Viņa piebilst, ka mūsdienās grūtniecība sievietei iestājas vidēji vienu vai divas reizes visa mūža garumā, tāpēc šīs reizes nevajadzētu laist vējā: "Vairs nav kā agrākos laikos, kad bija pieci, desmit bērni ģimenē."

Esi fiziski aktīva

Ginekoloģe uzsver, ka jau pati grūtniecība ir fizisks darbs un prasa lielu ķermeņa piepūli: "Ja jūs tagad paņemtu 10 kilogramus smagu spaini ar ūdeni, to būtu pat grūti pacelt, bet tagad, pusgada laikā, šis svars, ko ir grūti pacelt, ir jūsu puncis." Taču, lai šī punča nēsāšana apkārt nesagādātu muguras un citu ķermeņu daļu sāpes, grūtniecībai ir nepieciešams vingrs augums un attīstīta muskulatūra.

Viens no vienkāršākajiem veidiem, ar kura palīdzību tu vari ne tikai sevi uzturēt formā, bet arī mazulim ļaut ieelpot svaigu gaisu, ir pastaiga. Circene piebilst, ka vidēji cilvēkam vajadzētu nostaigāt 10 000 soļu dienā. Šāda veida fiziskā aktivitāte nodrošinās labu asinsriti, kas, kā piebilst ginekoloģe, ir vajadzīga gan māmiņai, gan bērniņam.

Tāpat arī mājas apstākļos var veikt dažādus vingrinājumus. Ja esi nolēmusi sevi šādi fiziski attīstīt, tad Circene piekodina, ka grūtniecības pēdējos mēnešos nevajadzētu pildīt dažādus vingrojumus uz muguras, labāk uz sāniem vai stāvus. "Vēdera svars spiež uz lielajiem asinsvadiem, un jums var palikt slikti," kā vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc no šādiem vingrojumiem vajadzētu izvairīties, min ginekoloģe.

Nevajadzētu aizmirst par kustībām arī darbavietā. Ja tavs darbs ir saistīts ar ilgstošu sēdēšanu, nekautrējies, bet celies kājās un nedaudz pastaigā šurpu turpu. Atkārto to tik bieži, cik tev tas vajadzīgs.

Taču viss iepriekšminētais attiecas uz veselām grūtniecēm. "Ja grūtniecei kādu iemeslu dēļ ir vajadzīgs vairāk miera režīma, tad, protams, jāuzticas savam ārstam," skaidro ginekoloģe.

Foto: Shutterstock

Iesaisti gaidīšanas procesā arī bērna tēvu

Sieviete ir tā, kura deviņus mēnešus savā ķermenī iznēsā bērniņu, taču, neskatoties uz to, tas nav tikai viņas, bet arī viņas partnera mazulis. Šī iemesla dēļ gaidīšanas laikā iesaisti arī bērna tēvu – stāsti viņam par savām sajūtām, uzliec viņa roku uz vēdera, lai viņš jūt, kā mazais iesper, iesit un kā sitas viņa sirsniņa.

Circene skaidro, ka tēva un citu apkārtējo iesaiste un atbalsts ir svarīgs ne tikai grūtniecības, bet arī pēcdzemdību laikā.

Ārsts – tava tiešā uzticības persona

Ārsta izvēle grūtniecības laikā ir ļoti svarīga. Ginekoloģe uzsver, ka sievietei jāizvēlas tāds speciālists, kuram viņa pilnībā uzticas. Tāpat viņa piebilst, ka pie ārsta ir jādodas pēc iespējas ātrāk: "Jo savlaicīgāk sieviete atnāk pie ārsta, jo lielāka iespēja, ka gadījumā, ja viņai ir kādi sarežģījumi, tos varēs mazināt vai vispār novērt." Circene stāsta, ka ir bijušas situācijas, kad grūtniece pie ārsta ierodas neilgu laiku pirms dzemdībām, kuru laikā atklājas, ka visu grūtniecības laiku viņai ir bijusi kāda saslimšana. Šādos gadījumos cieš ne tika sievietes, bet arī mazuļa veselība.

Ja izvēlēsies ārstu, kuram uzticies, sarežģījumu vai komplikāciju brīžos būs daudz drošāk un vieglāk doties pie viņa. Tam ir jābūt speciālistam, kuram tu bez kautrēšanās un satraukuma vari uzticēt visus savus priekus un bēdas.

Ginekoloģe atgādina, ka ar ārstu var pārrunāt ne tikai medicīniska rakstura jautājumus, bet arī savas sajūtas un vēlmes. "Grūtniecība ir pārmaiņu laiks, kad vairāk nāk miegs, vairāk pārņem slinkums, vairāk kaut ko tā kā gribas, tā kā negribas – citam tas ir kaut kas salds, citam – sāļš. Tajā brīdī, kad aizej pie ārsta, droši vari ar savu mediķi par visām šīm sajūtām runāt.

Atmet visus kaitīgos ieradumus – smēķēšanu, alkoholu un narkotikas

Smēķēšana, alkohols un narkotikas nav nekas ieteicams nevienam cilvēkam, taču ļoti svarīgi ir atteikties no šiem kaitīgajiem ieradumiem grūtniecēm. "Ja tu smēķē, arī tavs bērns smēķē, ja tu lieto alkoholu, arī tavs bērns lieto alkoholu, ja tu lieto narkotiskās vielas, arī bērns lieto narkotiskās vielas, jo jūs esat viens organisms. Jūs esat saistīti. Jūs esat viens vesels, tāpēc tas ir īstais laiks atmest kaitīgos ieradumus."

Grūtniecība ir viena no spēcīgākajām un efektīvākajām motivācijām tikt vaļā no iepriekš minētajiem kaitīgajiem ieradumiem. "Man patiešām patika smēķēt. Vēl tagad smēķēšanas brīžus atceros ar vieglu nostalģiju. Bet... es atmetu smēķēšanu uzreiz pēc tam, kad uzzināju – mums būs bērniņš. Kāpēc? Tāpēc, ka zināju – es sev nepiedošu, ja nedarīšu visu, kas manos spēkos, lai neapdraudētu sava bērna veselību un dzīvību. Turklāt tas bija vieglāk, nekā biju cerējusi," savā pieredzē dalās kāda mamma.

Foto: Shutterstock

Ēd veselīgi un pareizi

Veselīgs uzturs ir svarīgs visas dzīves garumā. Tas gādā ne tikai par skaistu augumu, bet arī labu pašsajūtu. Grūtniecības laikā pareizs uzturs nodrošina tieši to pašu, tikai papildus tam tu kā māmiņa rūpējies, lai arī tavs mazulis uzņemtu tikai to labāko. Kā jau iepriekš minēts, visu, ko grūtniecības laikā dari tu, dara arī tavs bērniņš.

Ginekoloģe uzsver, ka teiciens "Jāēd pa diviem" nav patiess un tā darīt nevajadzētu: "Bērns no mammas vienmēr paņems to, kas viņam nepieciešams, neatkarīgi no tā, cik daudz mamma ēd."

Daktere atklāj, ka grūtniecības laikā būtiski uzturā iekļaut produktus, kas satur šādas organismam svarīgas vielas:

Šķiedrvielas – pilngraudu produkti.

Augļi un dārzeņi.

Kalcijs – biezpiena produkti.

Olbaltumvielas – gaļa, zivis, rieksti, olas, pākšaugi, kas palīdzēs bērnam veidot muskuļu masu.

Tauki un saldumi.

Ginekoloģe piebilst, ka sabalansēts uzturs bieži un mazās devās nodrošina ar visu vajadzīgo un neļauj lieki pieņemties svarā.

Esi seksuāli aktīva arī grūtniecības laikā

Intīmā tuvība nereti ir arī viens no veidiem, kā pāris satuvinās emocionāli. Kaut grūtniecības laikā visa uzmanība tiek pievērsta bērniņa labsajūtai, nevajadzētu aizmirst arī par attiecību veidošanu un uzturēšanu ar savu partneri. Circene stāsta, ka tad, ja grūtniecība norit veiksmīgi un bez sarežģījumiem, nav nekāda iemesla atteikties no seksuālās aktivitātes. "Savstarpējā tuvība un mīlēšanās pārim noteikti nāk tikai par labu," skaidro ginekoloģe.

Protams, ķermeņa pārvērtības rada arī izmaiņas seksuālajā pieredzē, un, iespējams, vajadzēs ņemt talkā vairāk izdomas, lai šo procesu padarītu ne tikai aizraujošu, bet arī ērtu abiem partneriem. "Ierobežojumi var būt tikai un vienīgi medicīnisku iemeslu dēļ," iedrošina ginekoloģe.

Foto: Shutterstock

Guli vismaz astoņas stundas dienā

Grūtniecības periodā ir svarīgi ne tikai būt fiziski aktīvai, bet arī atpūsties. Ja iepriekš neesi ievērojusi zelta likumu – cilvēkam jāguļ vismaz astoņas stundas dienā, tad šis būtu īstais laiks, lai šo ieradumu mainītu. Pat tad, ja vakarā neesi paspējusi nomazgāt traukus vai izdarīt citus mājas darbus, labāk dodies pie miera un kārtīgi atpūties. Darbi pagaidīs!

Ginekoloģe skaidro, ka grūtnieces miega laikā notiek daudz un dažādas nozīmīgas lietas – attīstās bērns, atpūšas nervu sistēma un atbrīvojas muskuļi. Taču tas viss notiks tikai tad, ja izvēlēsies sev ērtāko pozu gulēšanai. Šeit vari atrast, kuras no visām gulēšanas pozām ir ieteicamākās tieši grūtniecības laikā.

Circene piebilst – ja grūtniece izvēlas gulēt uz sāniem, tad starp kājām vajadzētu ievietot spilvenu. Tas palīdz neiestiepties mugurai un vēderam.

Ļauj citiem tev palīdzēt

Dažreiz sievietēm šķiet, ka viņas var ar visu tikt galā bez apkārtējo palīdzības, taču tas ir daudz grūtāk nekā tad, ja ļauj kādam sev palīdzēt tikt galā ar sarežģītām situācijām. Arī ginekoloģe uzsver, ka bērniņa gaidīšanas laikā sievietei ir jāļauj apkārtējiem būt par viņas palīgiem. "Pieņem palīdzību no vecākiem, tuviem draugiem, tuvām draudzenēm, nevis tādēļ, ka viņi gribētu jaukties mūsu dzīvē, bet gan tādēļ, ka viņi arī grib gūt prieku no tava gaidīšanas laika," skaidro Circene.

Esi lepna par savu ģimeni un bērniem!

"Bez veselas sievietes neviena nācija nevar pastāvēt, jo tikai sieviete var iznēsāt bērnu," uzsver Circene. Sievietei ir jābūt lepnai par to, ka tieši viņa ir dzimtas turpinātāja. "Lepnums par savu ģimeni un bērniem dara lepnus mūs un Latviju," saka ginekoloģe.