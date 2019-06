Trīs bērni nav šķērslis – kā Kitija Balcare ar ģimeni ceļo kemperī

Ieguvumi bērniem no došanās izbraucienos pie dabas

Kitijas bērni iepazīst dabu ik dienas, jo neiet uz bērnudārzu, bet pagaidām darbojas mājmācībā kopā ar mammu, līdz ar to viņiem nav sveši dabas procesi, iešana ārā un apkārtējās vides izzināšana. Braucot dabā, redzot, kā klimats mainās, kur nonāk ļaunprātīgi atstāti atkritumi, bērns arī pats varēs jau no agra vecuma izdarīt secinājumus un veidot izpratni par procesiem, to, kā bērns nākotnē varēs ietekmēt šīs lietas un justies atbildīgs par vidi un rūpēties par to.

"Daba ir ļoti pateicīga vide bērna attīstībai, it īpaši mazā vecumā – gan sīkajai motorikai, kad ar pirkstiem darbojas ap maziem čiekuriem, akmeņiem, kas ir svarīga runātprasmes un lasītprasmes attīstībai, gan lielajai motorikai, trenējot līdzsvaru, kustības, apzinoties sava ķermeņa spējas. Daba dod unikālu rotaļlaukumu – viena lieta ir aiziet pilsētā uz rotaļlaukumu paspēlēties, kur ir klasiskās šūpoles, karuselis, slidkalniņš. Bet dabā bērns iemācās pats risināt problēmas – kā tikt pāri šķērslim, kā pāriet baļķim, kas pārkritis pār mazu strautiņu," par ieguvumiem stāsta Kitija. Tieši problēmu risināšanas prasmju attīstību un radošo domāšanu viņa ir novērojusi arī savos bērnos. Kitija gan atzīst, ka kā mamma vēl mācās neteikt klasiskos "nekāp", "neej tur": "Tajā mirklī, kad es saņemos un paklusēju, redzu, ka bērns visu atrisina pats un dara to daudz uzmanīgāk."

Reizēm, kad gribas raitākā solī doties dabas takas virzienā, abi vecākie bērni sēžas uz līdzsvara ritenīšiem. Tas trenē lielo motoriku un līdzsvaru, kas dabu un līdzsvara riteni padara par labu treniņu elementu. "Labākais, ko vecāki šobrīd var darīt: tā vietā, lai sēdētu mājās, ir doties kopā ārpus tām. Kopīgi pavadīts laiks, vide treniņam, gan mentālam, gan fiziskam. Un veselīga iespēja iespējami tīrā vidē pavadīt savu laiku." Došanās izbraucienos nesezonā arī ir veids, kā bērnu rūdīt dažādiem laikapstākļiem, par ko ir vērts padomāt. Turklāt var novērot laika ritējumu, kas mazam bērnam ir grūtāk saprotama lieta, kad jāizskaidro, kas ir rīts un vakars, vasara, rudens, ziema. Bet, redzot to visu paša acīm, mazajam cilvēkam ir vieglāk izskaidrot un saprast.

Galamērķi, kurp doties visai ģimenei

Teju svarīgākais, ko vienmēr gribas uzzināt no katra pieredzes bagāta ceļotāja, ir jaukākie galamērķi. "Mums pašiem vairāk interesē salas, jo tas ir tāds aptverams un izpētāms lielums. Kad aizbrauc, kaut tepat uz Igauniju, un tavs mērķis nav aizbraukt kaut kur ļoti tālu, bet sala tevi nedaudz ierobežo platības ziņā un tad arī vari izpētīt to dienu laikā, kad ieplānots ceļojums," par ģimenes iecienītākajiem galamērķiem stāsta Kitija. Piemēram, Kihnu salas burvība esot tā, ka tur ir maz cilvēku, uz salu ved neliels prāmis, visu var izpētīt lēnām un noķert to sajūtu, ka esi ārpus lielajiem tūrisma objektiem. "Salas ir nenovērtēta iespēja maziem braucieniem, ja ir pašiem savs transports līdzi."