Trīs padomi bērnu drošībai 'WhatsApp' lietotnē

Neapšaubāmi, "WhatsApp" ir viena no strauju popularitāti iemantojušām saziņas lietotnēm, kuru ikdienā labprāt izmanto gan vecāki, gan skolēni, gan arī skolotāji. Dažādu grupu veidošana klasesbiedriem, draugiem, vecākiem vai domubiedriem ir ērts veids, kā tiešsaistē sazināties un apspriest dažādus jautājumus. Taču plašās iespējas ir saistītas arī ar drošības riskiem, par kuriem ir jābūt informētam ikvienam vecākam, akcentē "Drossinternets.lv" vadītāja Maija Katkovska.

Daudzi jautās – ar kādiem gan riskiem bērni var saskarties, lietojot šo vienkāršo un parocīgo lietotni? Lūk, Katkovskas skaidrojums, kāpēc un kā ir jāpiesargājas!

"Pirmkārt, zinot bērna tālruņa numuru, ar viņu var sazināties pilnīgi svešas personas un redzēt, vai nosūtīto ziņu bērns ir izlasījis. Tāpat redzami bērna profilā "Mans statuss" ievietotie fotoattēli un video, pieejamība tiešsaistē un laiks, kad pēdējo reizi lietots "WhatsApp". Tāpēc ikvienam vecākam, pirms atļaut bērnam izmantot lietotni, ir ieteicams parūpēties par atbilstošiem privātuma uzstādījumiem, liedzot iespēju cilvēkiem uzzināt vairāk nekā nepieciešams. Plašāka informācija pieejama "Android" tālruņiem šeit, bet "iPhone" – šeit.

Otrkārt, ikviens bērns var saskarties ar situāciju, kad tiek pievienots "WhatsApp" grupai bez viņa piekrišanas. Labākajā gadījumā tā varētu būt kārtējā klasesbiedru vai draugu grupa. Taču pastāv risks, ka tava atvase pret savu gribu tiek pievienota grupai, kuras saturs bērnam nav piemērots vai vēlams. Jauna lietotāja pievienošana ir riskanta arī no privātuma viedokļa – grupas dalībnieku telefona numuri ir pieejami arī pavisam svešām personām.

Lai nodrošinātu lietotājiem lielāku kontroli pār dalību saziņas grupās, "WhatsApp" ir ieviesti grupu privātuma iestatījumi, dodot iespēju kontrolēt, kurš var pievienot lietotāju dažādām saziņas grupām. Tas nozīmē, ka, lietojot šos ierobežojumus, jauna lietotāja pievienošana trīs dienu laikā jāapstiprina pašam uzaicinātajam.

Vecāku uzdevums ir pārrunāt ar savu atvasi, kā rīkoties, ja ir atnācis šāda veida ielūgums no svešinieka. Bez vecāku atļaujas to nedrīkst apstiprināt. Jaunie iestatījumi palīdzēs pasargāt bērnus no aizvainošanas un pazemošanas grupās, piešķirot lielāku kontroli pār saņemtajiem grupas ziņojumiem.

Treškārt, ikvienam tēvam vai mammai ir jāzina, ka lietotne ir paredzēta lietotājiem, kas jau sasnieguši 16 gadu vecumu, – to nosaka "WhatsApp" lietošanas noteikumi. Tādējādi, ja lietotni izmanto gados jaunāki bērni, atbildību uzņemas viņu vecāki. Atgādinām, ka ikviens var ziņot "WhatsApp" administrācijai sadaļā "Palīdzība" par cilvēkiem, kas veic kaitīgas vai neatļautas darbības, tāpat arī par nepiemērotiem vai nelegāliem attēliem, video vai interneta saitēm, kas tiek izplatītas "WhatsApp" platformā.

Nobeigumā vēlos aicināt vecākus sekot līdzi sava bērna aktivitātēm saziņas platformās, pievēršot uzmanību tam, ar ko viņš ikdienā sazinās un ko tur publicē. Ļoti vērtīga ir arī saruna par to, kāpēc vispār nepieciešami drošības un privātuma iestatījumi un kā tos uzstādīt. Gan vecākiem, gan bērniem ir jāsaprot pats būtiskākais: jo privātāks konts, jo mazāks risks, ka kāds izmantos tajā publicēto informāciju ļaunprātīgos nolūkos. Vairāk par saziņas platformu un sociālo tīklu drošības uzstādījumiem var izlasīt šeit."