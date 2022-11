Tumšajā laikā vislabāk jūtas cilvēki Kurzemē un Zemgalē, sliktāk – pusaudži

Jaunākā SKDS aptauja* liecina, ka par gada tumšo laiku īpaši priecājas vien 3% aptaujāto, kamēr teju katram otrajam ir nomākts garastāvoklis.

Tomēr 36% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka kopumā šoruden jūtas labi vai ļoti labi – vispozitīvāk jūtas iedzīvotāji Kurzemē (42%), Zemgalē (41%) un Vidzemē (37%), toties Latgalē tikai 30% un Rīgā 33% aptaujāto atzinuši, ka šoruden jūtas labi.

Tāpat aptauja atklāj, ka rudens-ziemas periodā sliktāk jūtas gados vecāki iedzīvotāji – 67% vecumā no 55 līdz 63 gadiem – un jaunieši no 18 līdz 24 gadiem, no kuriem ļoti slikti un viduvēji savu noskaņojumu vērtē teju 60%.

Sertificēta psiholoģe Natālija Dauberga rakstā portālam "Cālis.lv" mudinājusi domāt, kā gada tumšajā laikā var kompensēt gaismas trūkumu: "Varbūt noder spilgtāks apgaismojums mājās. Daudzas sveces, kas rada siltu un mājīgu noskaņu. Gaismas virtenes? Ugunskurs pagalmā, dabā? Kamīns."

Tāpat viņa atgādinājusi par tik svarīgo saikni ar dabu: "Arī rudenī un ziemā iespējams izjust saikni ar dabu. Katram jāatrod sev piemērots veids. Iespējams, tas prasīs iziet no savas ierastās komforta zonas, taču tas atdzīvinās, stimulēs, izaicinās. Iespējams, tā būs pastaiga drēgnos laika apstākļos, bet piemērotā apģērbā. Iespējams – pelde vēsā ūdenī vai pastaiga basām kājām pa sniegu. Tas arī norūdīs un mazinās iespēju saslimt."

*Dati ir daļa no pētījumu centra SKDS aptaujas par iedzīvotāju noskaņojumu gada tumšajā laikā. Tā veikta 2022. gada novembrī, aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.