"Delfi" redakciju sazvanīja satraukta kundze, Olita Molčanova, kura izstāstīja par neseno pieredzi ar vīru – viņš tobrīd bija uz nāves gultas, bet no slimnīcas kungu atsūtījuši atpakaļ. Viņai, invalīdei, kurai nav vienas rokas, aprūpēt mīļo vīru bijis grūti, jo īpaši tādēļ, ka zāļu iespaidā viņš kļuvis neparedzams. Sievieti satraucis arī tas, kādā stāvoklī vīrs nogādāts atpakaļ mājās. Bet situācija, ka cilvēks, kuram būtu vajadzīgs profesionāls medicīniskais un psihoemocionālais atbalsts dzīves izskaņā, to nesaņem, atklāj senu Ahilleja papēdi Latvijas atbalsta sniegšanā mirstošiem cilvēkiem un viņu tuviniekiem – paliatīvās aprūpes un hospisa nepieejamību.

Mūsu pirmajā sarunā Olita Molčanova izstāstīja, ka 8. oktobrī trīs reizes saukusi neatliekamo medicīnisko palīdzību, lai vīru paņemtu uz slimnīcu. Viņa kopā ar vīru Viktoru Molčanovu ir 43 gadus: "Viņš vienmēr bijis spēcīgs vīrietis, bet pavasarī pateica – Olita, paskaties, kas man mutē. Pēc analīzēm vēlāk izrādījās – mutes dobuma vēzis. 11. martā viņam palika 65 gadi, bet 18. martā viņu "uzlika uz galda"," par ārstēšanos no vēža stāsta sieva.

Vīrs kļuva arvien nespēcīgāks, līdz 8. oktobrī zāļu iespaidā vairs nebija arī psihiski adekvāts. "Viņš nav vainīgs – neapzinās vairs, ko dara, ir zāļu iespaidā. Neatliekamā palīdzība bija trīs reizes. Pirmā "ātrā palīdzība" atbrauca pa tukšo – domāju, iedos kādu injekciju vai ko. Viņiem nekā nebija. Vīrs bija norāvis apsēju no zoda, asinis ļoti tecēja. Taču man atvainojās, ka neesot finansējuma pārsējiem... Tikai izmērīja asinsspiedienu un temperatūru. Trešajā reizē līdz ar medicīnisko palīdzību saucu arī policiju. Domāju, ka, pateicoties viņiem, vīru paņēma uz slimnīcu. Teicu, lai ved uz Tvaika ielu, biju pat sazvanījusi šo slimnīcu, tur bija gatavi viņu uzņemt un zina, kā palīdzēt šādiem cilvēkiem. Tomēr viņu aizveda uz Stradiņa slimnīcu. Sestdien aizveda, svētdien atveda mājās..." Tālāk sievietes stāstījums ir par to, kādā stāvoklī vīrs atvests. Neieslīgsim detaļās, kāda, sievas skatījumā, spriežot pēc vīra izskata un vēstījuma, bijusi saņemtā aprūpe, jo šobrīd to nav iespējams pierādīt. Izmisumā sieviete nav iedomājusies arī visu sabildēt, bet kaimiņieni, kas bija situācijas lieciniece, "Delfi" tā arī neizdevās sazvanīt.