TV un radio personība Jānis Kļaviņš: 'Vīriešu spēks slēpjas askēzē'

"Cilvēkam ir četras pamata vajadzības – vairošanās, aizsardzība, ēst un gulēt," apgalvo TV un radio raidījumu veidotājs, zemessargs, motosporta treneris, dabas un aktīva dzīvesveida veicinātājs Jānis Kļaviņš.

"Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" Jānis Kļaviņš dalās pārdomās par to kāpēc vīrietim ir vajadzīga askēze un ko tā dod. Uz raidījuma vadītāja Paula Timrota jautājumu, vai garākos ceļojumos, piemēram, dodoties vairāku mēnešu braucienā pa upi, nav grūti iztikt bez sievietes pie sāniem un vai tad izplēn vairošanās instinkts, Kļaviņš norāda, ka tā esot zināma askēze. "Vīriešu spēks slēpjas askēzē. Askēze – atteikšanās no kaut kā," viņš skaidro, "Ja mēs varam sevi no kaut kā atturēt, pārsvarā no mums visriņķī esošajiem kārdinājumiem, tad varam vairāk sasniegt."

"Attiecīgi šajās ekspedīcijās ir vajadzīga kaut kāda askēze," turpina Kļaviņš, piebilstot, ka tas nebūt nav viegli, un kā piemēru minot, ceļotāju Kārli Bardeli, kurš viens dodas ilgos ceļojumos. "Askēze un reizēm veiksme ir izdzīvot tajos apstākļos," saka Timrots, uz ko Kļaviņš atbild: "Bez veiksmes – nekādi. Uz "Titānika" visi bija bagāti un laimīgi, bet veiksmes visiem nepietika."

"Gan jau, ka mēs atrastu lietas, kuras mums patīk," uz Timrota teikto, ka ir viegli atturēties no azartspēlēm ja tās nemaz neinteresē, atbild Kļaviņš. " Čaļiem ir vajadzīgs mērķis. Saproti – vīrietis dzīvo, eksistē, pulsē tikai tad, ja viņš redz kaut kādu mērķi. Principā, jo nereālāks tas ir, tas ceļš ir skaistāks."

Pilnu raidījuma ierakstu vari noklausīties šeit.