Ugunsdzēsēji atbrīvo meitenītes pirkstu no metāla gredzena. Annas mammas pieredze

Aija Rutka Cālis.lv redaktore

Skaidrs, ka visām mazām un arī lielām meitenēm patīk pucēties, taču atšķirība no lielām un mazām meitenēm ir tāda, ka viņas zina, kā pareizi rotas nēsāt. Sešus gadus vecā Anna mājās bija atstāta ar paziņu, kamēr vecāki bija devušies baudīt kultūru. Mamma meitai to neļauj, bet auklīte vienkārši šādu situāciju neparedzēja – Anna devās gulēt, sevi izdaiļojot gan ar krellēm, gan rokassprādzi un mammas veco gredzenu. Ja visu pārējo mamma, atnākot mājās, noņēma, tas neizdevās ar gredzenu. Kad pirkstiņš bija kļuvis jau zilgans, ģimene devās pie glābējiem, kuri jestrā noskaņojumā, meitenīti no važām atbrīvojuši, uzmundrinot – "ne pirmā, ne pēdējā".