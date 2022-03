Ukrainas sieviešu stāsti: dzemdēt, palikt dzimtenē, dzīvot režīmā pagaidām

Otrs – mēs, sievietes, agrāk ne visai cienījām savus vīriešus. Daudzas sievietes teica – ai, Rietumos ir labāki vīrieši. Bet mēs tagad redzam, kādi ir mūsu vīrieši darbībā, sarežģītā situācijā – viņi patiešām ir mūsu aizstāvji, kareivji, mēs ļoti ar viņiem lepojamies! Mīlam, pateicamies, atbalstām katru sekundi!"

Renata atzīst, ka šobrīd ir sarežģīti un katra diena ir mainīga, visu laiku psihe mācās tikt galā ar lietām, ar kādām agrāk nav sastapusies: "Ir kaut kāds progress tajā. Piemēram, esam iemācījušies nebaidīties no gaisa trauksmēm kā sākumā. Mēs praktiski tikai bērnus sūtām uz patvertni, paši nodarbojamies ar saviem darbiem. Situācija visu laiku attīstās un neiznāk īpaši atslābināties. Pirmās naktis vispār nespējām aizmigt. 24. februārī pamodāmies no sprādziena skaņām... Tagad jau esam sākuši pa naktīm gulēt un guļam uz maiņām. Mana dežūra ir no četriem rītā. Tad ar dažādiem darbiem cenšos novērst domas. Pirmās piecas dienas mēs sēdējām un visu laiku lasījām ziņas. Skaidra lieta, ka tas atsaucās "uz nerviem", tāpēc no piektās dienas sākām darīt mājas darbus – tīrīt, taisīt ēst. Veikali ir vaļā un reizi divās dienās ejam, stāvam rindā. Tagad jau plaukti gan palikuši tukši, daudz kā trūkst. Gatavojam kādu garšīgu ēdienu, sākam vingrot ar bērniem, kustēties, iziet ārā, jo ķermenis ir ļoti šokēts, tādēļ vajadzīgas kustības.

Šobrīd Renata piedāvājusi sievietēm atbalstu kā dūla, bet pagaidām neviens bez agrāk esošajām klientēm (viņām vēl nav dzemdību datums), nav pieteicies. "Ir cilvēki, kas raksta un lūdz psiholoģisku atbalstu, es pāris reizes internetā novadīju kopīgas meditācijas. Pēc iespējas cenšos palīdzēt, bet skaidri sapratu – man nav morālu tiesību palīdzēt citiem cilvēkiem, kamēr neesmu palīdzējusi sev. Jo es iekrītu ļoti sarežģītā stāvoklī. Tāpēc šobrīd nodarbojos ar to, ka līdzsvaroju savu iekšējo stāvokli, nomierinu sevi," Renata atklāj iekšējos pārdzīvojumus un aicina: "Latvieši, lūdzu lūdziet par mums. Mēs jūtam, ka jūs to darāt, jūtam jūsu atbalstu," pateicas Renata.

Neesmu gatava pamest vīru un dēlu



Foto: Privātais arhīvs

Dūla Olga Veresčaka arī palika mājās, Dņipro. Nespēja pamest pilngadīgo dēlu un vīru. "Godīgi teikšu, mēs līdz galam neticējām, ka tas [karš] notiks, tāpēc pat neizskatījām variantu mukt agrāk, kā daļa izdarīja, jo – kuram ar skaidru galvu vispār varētu ienākt prātā tagad, 21. gadsimtā, karot par teritoriju!? Tas likās tik bezprātīgi, ka vispār galvā neierakstījās. Protams, kad sākās karš, bija šoks, es divas diennaktis nogulēju ar milzīgām galvassāpēm un paaugstinātu asinsspiedienu, tik ļoti nespēju to apzināties. Tāpēc mēs neaizmukām pirmajā dienā, kā daži izdarīja, jo nespējām to galvā pieņemt. Kādā otrajā trešajā dienā kļuva skaidrs, pat ja mēs mēģināsim mukt, no valsts jau vairs nevar izbraukt ar visu ģimeni, tas ir saprotami – mums ir kara stāvoklis, manam dēlam ir 18 gadi, vīrs arī vēl ir vecumā, kad vīriešus var ņemt karā. Sapratu – ja braucam, tad varu to tikai es ar meitu. Es neesmu gatava pamest savu ģimeni," atklāj Olga.