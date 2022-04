Ukraiņu mammu stāsti latviešu mākslinieces ilustrācijās

Satikšanās platforma vecākiem "My first year too" aprīļa pirmajā darba nedēļā sāk jaunu stāstu sēriju. Tos stāstīs ukraiņu mammas, bet stāstus ilustrēs māksliniece Elīna Brasliņa.

"Aprīlī jums stāstīsim ukraiņu mammu stāstus – gan to, kuras ar bērniņiem bijušas spiestas savu dzimteni pamest un ieradušās Latvijā, gan to, kuras, neskatoties uz neiedomājamo situāciju Ukrainā, joprojām spīvi turas pie savas dzimtās zemes.

Tāpat turpināsim nu jau labu laiku ritējušo ziedojumu kampaņu, un vēlamies aicināt jūs – mūsu brīnišķīgās sekotājas un sekotājus, ja ir iespēja, ziedot līdzekļus pirmo nepieciešamības preču iegādei Ukrainas mazuļiem un mammām.

Bezpalīdzīgā sajūta, kura pārņem šim nežēlīgajam karam turpinoties, neļauj sēdēt malā, un mēs ticam, ka katrs cents, katra padalīšanās ar šo ziņu un katra palīdzīga roka šobrīd ir no svara! " teikts "My first year too" "Instagram" kontā.

Ukraiņu mammu stāstu sēriju atklāj Anna, mamma no Irpiņas, kuras dēlam Artūram ir divi mēneši. Karam sākoties, Anna pieņēma lēmumu bēgt no kara plosītās pilsētas.

"My first year too" platformā var lasīt vairāk nekā 150 dažādus stāstus par vecāku pirmo gadu kopā ar mazuli. Stāstus tiek aicināts stāstīt ikviens vecāks neatkarīgi no bērnu vecuma .

Stāsti tiek stāstīti latviešu un angļu valodā.