Uz piedzīvojumiem kārs dumpinieks: ko par otrā bērna raksturu vēsta zinātne un eksperti

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2017. gadā 7895 māmiņas pasaulē laida savus otros bērnus. Jau izsenis sabiedrībā valda uzskats, ka otrais bērns ģimenē visbiežāk ir nedarbu taisītājs, taču vai tā patiešām ir? Lūk, ko par to saka zinātne un bērnu uzvedības eksperti!

Pētījuma "Birth Order and Deinquency: Evidence from Denmark and Florida" rezultāti rāda, ka otrais bērns patiesi visbiežāk ir dumpīgs un īsts nemiera gars. "Pētījuma laikā mēs atklājām, ka otrajam bērnam ir lielāka iespēja nekā pirmdzimtajam iekulties dažādās nepatikšanās kā skolā, tā privātajā dzīvē," portālam "Parents" atklāj viens no pētījuma autoriem Jozefs Doile.

Pētījuma laikā tika aptaujāti vairāki tūkstoši ģimeņu Dānijā un ASV štatā Floridā. Pētnieki atklāj, ka, neskatoties uz ģeogrāfisko distanci starp abām vietām, tika konstatēts, ka, salīdzinot ar pirmdzimto, otrajam bērnam ir par 20 līdz pat 40 procentiem lielāka iespēja iekulties nepatikšanās skolā vai pārkāpt likumus. Sevišķi tas attiecas uz zēniem, uzver pētījuma autors.

Iemesls otrā bērna uzvedībai ir meklējami cilvēkā, kuru viņš uzskata par savu paraugu. Kamēr pirmdzimtā dzīves paraugi ir vecāki, otrā ģimenes atvase par savu paraugu uzskata vecāko brāli vai māsu, atdarinot viņu uzvedību. Tāpat otrais bērns nereti ir spiests spēlēties ar mantām, nēsāt drēbes un gulēt gultā, kurā iepriekš gulēja ģimenes pirmdzimtais. Tas tavai atvasei var likt justies mazāk novērtētai un izraisīt vēlmi būt dumpiniekam.

Taču tajā pašā laikā vecākā atvase otrajam bērnam kalpo par motivāciju visu darīt labāk. Starp viņiem veidojas veselīga konkurence, kuras rezultātā jaunākais cenšas panākt vecāko brāli vai māsu. Ņemot vērā šo faktu, vecākiem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība vecāka bērna uzvedībai un jāpārliecinās, lai viņš kalpo par labu piemēru jaunākajai atvasei.

Ja otrais bērns ir arī ģimenes vidējā atvase, tad viņš bieži vien var justies atstumts no vecāku puses. Kamēr mamma un tētis visus nozīmīgos darbus uztic lielajai māsai un katru dienu ucinās ar mazo brāli, vidējam bērnam netiek ne viens, ne otrs. Kevins Lemans savā grāmatā "The Birth Order Book" atklāj, ka vidējie bērni, kuri tiek ignorēti gan no vecāku, gan māsu un brāļu puses, ģimenē cieš visvairāk. Taču visticamāk, ka viņi nekad neuzņemsies iniciatīvu atklāt savas sajūtas kādam no ģimenes locekļiem, tā vietā viņi tās izrādīs ar savu slikto uzvedību. To mēdz saukt arī par vidējā bērna sindromu. Taču ne visi vidējie bērni piedzīvo šādu sajūtu gammu. Ģimenēs, kur vecāki pret savām atvasēm izturas vienādi, šāda problēma visticamāk iet secen.

Otrais bērns bieži vien saņem mazāk vecāku uzmanības, nekā to viņa vecumā saņēma vecākais brālis vai māsa. Pētījumā tika atklāts, ka vecāki nedaudz vairāk laika pievērsa pirmā bērna audzināšanai, kas arī tiek uzskatīts par vienu no iemesliem otrā bērna nepaklausībai. "Mēs uzskatām, ka arī tas, cik daudz vai maz uzmanības vecāki pievērš otrajam bērnam, ir viens no iemesliem bērnu atšķirīgajai uzvedībai, balstoties uz viņu dzimšanas secību," skaidro pētnieks. "Pirmais bērns līdz jaunākā brāļa vai māsas piedzimšanai saņem simtprocentīgu vecāku uzmanību. Tā ir prioritāte, kuru otrais bērns nekad neiedzīvos."

Portāls "The Asian Parents" atklāj, ka vecāki arī daudz mazāk laika velta rotaļām ar otro bērnu un vēlas vairāk laika pievērst karjerai un pašizaugsmei. Tā rezultātā bērnam ir jācīnās par vecāku uzmanību ne tikai ar vecāko brāli vai māsu, bet arī mammas un tēta karjeras izaugsmi.