Uz 'Positivus 2022' atskatoties: interesantākās apmeklētāju stila pērles

Jauna darba nedēļa jau rit pilnās burās, taču daudzi tikai tagad tā kārtīgi atmostas pēc jaudīgās nedēļas nogales, kurā Lucavsalu pieskandināja festivāls "Positivus". Taču ievērības cienīgi bija ne tikai mākslinieku priekšnesumi, bet arī apmeklētāju vizuālie tēli – sākot no drosmīgiem matu sakārtojumiem un beidzot ar košām drēbju apdrukām un neparastiem piegriezumiem. Te, lūk, dažas stila pērles, kuras pamanījām apmeklētāju rindās!

Šogad festivāls norisinājās divas dienas, 15. un 16. jūlijā, no daudziem ierastās Salacgrīvas pārceļoties uz galvaspilsētu Rīgu. Šoreiz festivāla muzikālais akcents bija aktuālā hip-hopa mūzika un "Positivus" galveno mākslinieku godā bija pasaules repa superzvaigznes Megan Thee Stallion un A$AP Rocky. Tāpat uz "Positivus" skatuvēm varēja klausīties tādus mākslinieku kā Bas, Thundercat, Jamie xx, "black midi", "The Avalanches" un daudzus citus. Festivāla programmā varēja sastapt arī daudzus pašmāju māksliniekus – uz festivāla galvenās skatuves kāpa reperis ansis, bet uz citām varēja baudīt gan Edavārdu, gan Artura Skuteļa, gan Buu, gan grupu "Tribes of the City", Citi zēni", "Sigma", "Nova Koma" un citu priekšnesumus.

Taču, kas attiecas uz stila un modes lietām, tur vienotu akcentu nosaukt nav nemaz tik vienkārši. Ņemot vērā straujo laikapstākļu maiņu, tikpat raiba kā dzeņa vēders bija arī tērpu izvēle – kamēr vieni joņoja apkārt mini svārkos, citi sargājās no lietavām zem stilīgiem trencīšiem vai oriģinālām galvassegām. Atsevišķu topu varētu piešķirt saulesbrillēm, kas, vienkārši runājot, daudzkārt izmantotas tikai smukumam.

Arī apavu izvēle variēja no ļoti praktiskām līdz izsmalcinātākām. Liela daļa izvēlējās kārtīgi izdejoties zābaku, kediņu un botu kompānijā, taču netrūka arī tādu, kas no mājām izgājuši ērtajos "krokšos". Protams, neiztika arī bez festivāliem raksturīgajiem gliteriem un spīdumiem, kas rotāja gan dāmu matus, gan arī atsevišķas ķermeņa vietas.

Ņemot vērā, ka festivāli ir vieta, kur izpausties radoši un pēc sirds patikas, stila robežas ir grūti novelkamas. Kas vienam stila grēks, citam – visīstākā mode!

Aplūko galeriju, un, iespējams, kādā kadrā atradīsi pats sevi!



