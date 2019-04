Uzsāk labdarības akciju ar mērķi uzlabot rehabilitāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

2. aprīlī visā Latvijā sākusies labdarības akcija "Palīdzi Pogai izaugt", kuras mērķis ir veicināt rehabilitācijas nozares attīstību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un veicināt sabiedrības izpratni par bērnu vajadzībām un viņu integrāciju sabiedrībā.

Labdarības akcijas "Palīdzi Pogai izaugt" laikā no 2. līdz 29. aprīlim veikalu "Maxima" pircēji visā Latvijā tiks īpaši uzrunāti atbalstīt bērnu rehabilitācijas centru "Poga". Akcijas laikā iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties kādu no 382 akcijas produktiem, daļa no šo pirkumu summas tiks ziedota rehabilitācijas centram "Poga". Sadarbojoties un atbalsot rokdarbu meistarus no Latvijas, veikalos labdarības akcijas laikā būs pieejamas arī īpašas piespraudītes, kuras radījuši rokdarbu meistari no Ventspils, no kuru pārdošanas iegūtie līdzekļi arī tiks novirzīti rehabilitācijas centra "Poga" atbalstam, vēsta labdarības fonda "Ziedot.lv" komunikācijas vadītāja Inese Ošāne.

Akcijas laikā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti rehabilitācijas centra "Poga" attīstībai un izaugsmei, rehabilitācijas centram nodrošinot jaunas, lielākas mājas, kas palīdzēs nodrošināt kvalitatīvāku rehabilitāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem centrā "Poga" un spēs uzņemt vairāk pacientu. Tāpat akcijas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām, viņu integrāciju sabiedrībā.

"Kopš rehabilitācijas centra "Poga" atklāšanas pagājuši trīs gadi un šo gadu laikā rehabilitācijas centrs katru gadu uzņēmis vairāk nekā 500 pacientu, kopumā sniedzot piecus tūkstošus konsultāciju un vairāk kā 21 tūkstoti nodarbību mazajiem pacientiem. Audzis ne vien apmeklētāju skaits, bet arī piedāvāto procedūru un pakalpojumu apjoms – šobrīd rehabilitācijas centrā tiek piedāvātas 14 dažāda veida nodarbības. Tādēļ aicinu katru Latvijas iedzīvotāju iesaistīties akcijā, kopīgi parūpējoties par to, lai rehabilitācijas centrs "Poga" iegūst jaunas, skaistas mājas, kurās bērni ar funkcionāliem traucējumiem turpinātu savu atveseļošanās ceļu pretī labākai nākotnei, " stāsta Rūta Dimanta.

Ziedot bērnu ar kustību traucējumiem atbalstam var "Ziedot.lv" mājaslapā, zvanot 90067007, visos "Maxima Latvija" veikalos – ziedojumu kastītēs pie kasēm.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.