Uzsākta kampaņa vakcinācijas pret cilvēka papilomas vīrusu veicināšanai

Piektdien, 12. augustā, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) atklāja kampaņu "Uzvari cīņā ar vēzi, pirms tā sākas!", lai veicinātu meiteņu un zēnu vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV), kā arī informētu sabiedrību par sekām, ko izraisa CPV infekcija.

CPV ir vīruss, kas inficē ādas un gļotādu dziļākos slāņus. Ir sastopami vairāk nekā 100 CPV veidi. Augsta riska CPV tipi var veicināt dzemdes kakla, maksts, vulvas vēža attīstību sievietēm, dzimumlocekļa vēža attīstību vīriešiem, anālā kanāla, kā arī mutes un rīkles vēža attīstību gan sievietēm, gan vīriešiem.

Latvijā vakcinācija pret CPV infekciju tiek organizēta pie ģimenes ārstiem: meitenēm valsts apmaksāta vakcinācija pieejama no 12 līdz 17 gadu vecumam, bet zēniem no 12 līdz 14 gadiem. No 14 gadu vecuma bērnam pašam ir tiesības izlemt par vakcinācijas veikšanu. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku vakcinācijas aptveri pret CPV, ģimenes ārsti aicina vecākus pašiem uzzināt visu nepieciešamo informāciju un pārrunāt to ar saviem bērniem, tādējādi jau laikus pasargājot viņus no iespējamas saslimšanas ar vēzi nākotnē.

Ģimenes ārste – rezidente Zane Berga atzīst: "Pieejamā informācija par vakcināciju pret CPV ir plaša, bet nereti tā nemazina raizes, kas saistās ar imunizācijas procesu. Lai pieņemtu lēmumu un mazinātu neziņu, iesaku aprunāties ar savu ģimenes ārstu."

Šā gada pirmajos sešos mēnešos vakcinācijas pret CPV aptvere meitenēm sasniegusi 63,7% (saņemta 1. pote) un 52,9% (pabeigts vakcinācijas kurss), zēniem – 35,1% (saņemta 1. pote) un 2% (pabeigts vakcinācijas kurss). Eksperti, onkologi un citi ārsti aicina būt atbildīgiem un izmantot iespēju vakcinēties, lai samazinātu onkoloģisko slimību izplatību.

Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja asoc. prof. Dace Zavadska norāda: "Katrs divdesmitais audzējs pasaulē ir CPV infekcijas izraisīts, savukārt vismaz 80% no visiem cilvēkiem vismaz reizi dzīvē inficējas ar šo vīrusu. Un nav iespējams paredzēt, kurš tiks galā ar infekciju pats un kuram laika gaitā attīstīsies audzējs. Nereti CPV audzēji ir arī jaunu cilvēku audzēji. Bet no inficēšanās un audzēja attīstības jau gandrīz divus gadu desmitus pasargā droša un efektīva vakcīna pret šo infekciju."

Kampaņas ietvaros sabiedrību informēs, cik svarīgi pirms dzimumattiecību uzsākšanas ir vakcinēties ne tikai meitenēm, bet arī zēniem, jo vīriešiem dabīgā imunitāte pret CPV ir vājāka nekā sievietēm.

Latvijas Onkologu asociācijas valdes loceklis Guntis Ancāns norāda: "Vakcinācija ir vienīgā "drošā nometne" infekciju nedrošā pasaulē. Cilvēka papilomas vīruss nešķiro pacientus ne pēc dzimuma, ne pēc vecuma."

Kampaņā "Uzvari cīņā ar vēzi, pirms tā sākas" par vakcināciju pret CPV plānots informēt sabiedrību par CPV izraisītām slimībām, vakcinācijas pret CPV efektivitāti un drošumu, kā arī iespēju izmantot valsts apmaksātu vakcināciju zēniem un meitenēm.

Plašāka informācija par cilvēka papilomas vīrusu un vakcināciju pieejama SPKC tīmekļvietnē šeit.