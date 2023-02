'Uzslīdēja pieaugušais!' Bērns rotaļlaukumā lauž kāju; vecāki vērš uzmanību drošībai

Tai bija jābūt priekpilnai tikšanās dienai divām draudzenēm un viņu meitām lielveikalā. Lai meitenēm nebūtu rāmi jāsēž, mammas ļāva, lai viņas izspēlējas slēgtajā spēļu laukumā "Mary Maris" tirdzniecības centrā "Akropole". Taču jau aptuveni pēc stundas mamma Kristīne saņēma zvanu, ka meita ir savainojusies. Atsteigusies pie bērna un ieraudzījusi, kādā pozā ir meitas Leilas kāja, viņa nojauta, ka tā ir lauzta. Satraukumā māte domāja, kā rīkoties, un nebija laika pārmīt vārdus ar sievieti, kas pienāca klāt un teica – viņa ir tā, kas uzslīdējusi no slidkalniņa bērnam virsū. Tikai vēlāk Kristīne aizdomājās – kā? Pieaugušais uztriecās drošā spēļu laukumā!?

Kā spēļu laukumos rūpējas par drošību, lai viens otru nesavainotu? Kādi ir vecuma vai svara ierobežojumi nodarbēs? Vai vecāki var izmantot atrakcijas ar bērniem?

Videosarunā par meitu Leilu piedalās abi vecāki. Aiz viņu mugurām redzamas mantas – glīti salikti kaķi. Tāpat par gandrīz deviņus gadus veco bērnu viņi gādā, aizvedot un atvedot no skolas, slēpošanā bērnu laiž tikai ar instruktoru (paši sevi sauc par "paranoiķiem"), laukumiņos pieskata, izstāstot, kas jāievēro. Šī bijusi trešā reize, kad atvase palaista viena, kamēr mammas devās uz kafejnīcu. Meitai šobrīd ir fiksēta kāja, kas nopietni lauzta divās vietās, – ar ģipsi vien nepietika, bija jāveic operācija ar narkozi, un, ļoti iespējams, būs jāveic otra, ievietojot kājā "dzelžus", pēc gada – atkal operācija. Kauls lūzis slīpi...

Vecāki rēķinājušies, ka spēļu laukumos ir iespējams iegūt kādu zilumiņu, puniņu – bērni ir bērni –, bet šoks esot par to, ka sadursme bijusi ar pieaugušo.

"Nekur noteikumos, es tos ļoti cītīgi izpētīju, nav rakstīts, ka tos izmanto arī pieaugušie. Lūdzu administrācijai parādīt to punktu, kur esmu brīdināta, ka atrakcijās vecāki arī izklaidējas, ne tikai pavada bērnus. Viņi nevarēja man tādu parādīt," stāsta Kristīne.

Savukārt tētis Ervīns nosauc trīs punktus no noteikumiem, kurus sieviete, braucot ar divgadīgu bērnu divatā no slidkalniņa, pārkāpusi: "Pie slidkalniņa ir liels plakāts ar norādēm un informāciju, ka to drīkst izmantot: 1) bērns no septiņu gadu vecuma; 2) kurš sver virs 20 kilogramiem; 3) drīkst izmantot tikai pa vienam. Šajā gadījumā sieviete, pirmkārt, brauca divatā, otrkārt, viņa nav bērns, treškārt, divgadīgam bērnam droši vien ir mazāk par 20 kilogramiem un nav septiņi gadi. Atbilstoši noteikumiem – viņām tur nebija, ko darīt!"

Acīmredzot arī sievieti, kas uzšļūca, šis notikums neatstāja vienaldzīgu, jo pēc tā viņa "Atsaucīgo māmiņu forumā" sociālajā tīklā "Facebook" publicēja ierakstu par atgadījumu. Vienīgi – viņas sašutums ir par ko citu, proti, kāpēc priekšā izskrējis vecāku nepieskatīts bērns, – ierakstā viņa aicināja pieskatīt savus bērnus spēļu laukumos. Ilze Inga Kile uzreiz atsaucas sarunai, lai pastāstītu savu skatījumu uz notikušo: "Todien nolēmām kopīgi pavadīt dienu ar bērnu, svinot drauga vārdadienu. Aizgājām uz "Mary Maris", skraidījām, spēlējāmies. Beigās nolēmām pašļūkāt pa kalniņu ar savu divgadnieci – viņa sēdēja man priekšā. Pēkšņi, jau gandrīz esot lejā, pamanīju izskrienam priekšā meiteni (priekšā ir bumbu baseins – aut.). Centos bremzēt, tomēr nejauši nedaudz aizķērām viņas kāju. Meitene sāka bļaut, ka ļoti sāp. Blakus bija kāds tētis, viņš paņēma meiteni uz rokām un aiznesa pie kases, jo mammas nebija klāt, bet, manuprāt, vajadzēja būt. Meitene bija kopā ar draudzeni. Meitenes meklēja mammas numuru, administrācija sazvanīja, un pēc 5–10 minūtēm atnāca mamma, uzreiz pateica, ka kāja ir lauzta (nesen citam bērnam esot redzējusi, kāda tad kāja izskatās). Viņas aizveda uz slimnīcu. Un vakarā es publicēju ierakstu forumā, bet nākamajā dienā meitenes mamma tur ierakstīja, ka meklē mani. Mēs sazinājāmies, un uzzināju, ka kāja lauzta divās vietās.