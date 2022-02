Vāc parakstus, lai arī Latvijā nākamā paaudze būtu nesmēķējoša

Sabiedrības iniciatīvas portālā "Manabalss.lv" aicina balsot, lai arī Latvijā nākamā paaudze būtu nesmēķējoša, proti, no 2024. gada jaunieši, sākot no 12 gadiem, turpmāk nevarētu iegādāties tabakas izstrādājumus, arī sasniedzot savus 18 gadus. Jau rakstījām, ka šādu plānu izziņojusi Malaizija un Jaunzēlande.

Iniciatīvas ierosinātājs Kārlis Beļēvičs "Manabalss.lv" raksta šādi: "Smēķēšana ir viens no priekšlaicīgas nāves cēloņiem Latvijā. Smēķēšana rada atkarību, veselības problēmas pašiem smēķētājiem un apkārtējiem, piesārņo vidi un rada liekas izmaksas. Sabiedrībā par to ir runāts, taču jaunas, efektīvas un revolucionāras idejas, kā šo sērgu apkarot, nav bijušas. Maz ticams, ka varam ietekmēt lielāko daļu cilvēku, kas jau smēķē, taču varam ietekmēt jauno paaudzi, kas vēl nav šai atkarībā nonākusi, ar jaunu likumu. Proti, aizliegt tabakas izstrādājumu iegādi jauniešiem no konkrēta laika brīža. Ar tabakas izstrādājumiem tiek domāts: aromatizētāji, augu smēķēšanas produkti, bezdūmu tabakas izstrādājumi, elektroniskās smēķēšanas ierīces u.c. Jānorāda, ka šāda politika jau tiek ieviesta Jaunzēlandē un Malaizijā.

Iniciatīvas mērķis ir panākt, lai nākamās paaudzes aizmirst tabakas izstrādājumus pēc būtības. Piedāvāju noteikt ierobežojumus, ka no konkrēta brīža, piemēram, no 2024. gada, kad likums ir stājies spēkā, jaunietis, kas sasniedzis jau 12 gadu vecumu, vairs likumīgi Latvijā nevar iegādāties tabakas izstrādājumus, sasniedzot savus 18 gadus. Paralēli būtu jāpalielina sodi par tabakas izstrādājumu pārdošanu un nodošanu nepilngadīgām personām. Protams, nav iespējams šobrīd un uzreiz aizliegt pilngadīgam cilvēkam lietot tabakas izstrādājumus, taču šīs iniciatīvas pakāpeniska ieviešana ir solis uz veselīgu sabiedrību.

Modernai sabiedrībai ir nepieciešamas inovatīvas un pakāpeniskas pārmaiņas. Smēķēšanas un smēķēšanas izstrādājumu tirdzniecības seku statistika ir dramatiska, tomēr tās novēršanai ir nepieciešama pakāpeniska, lai gan vienlaikus arī radikāla, pieeja. Mēs kā sabiedrība apzināmies, ka bērnam veselību tā vienkārši nevar nopirkt, un mēs katrs arī nevaram atļauties, ka mūsu ģimenes locekļi slimo. Tas rada tikai papildus izmaksas un problēmas gan pašiem, gan valstij. Mēs arī vēl nezinām, kādas sekas gaida tos, kuri ilglaicīgi lieto tādus tabakas izstrādājumus kā elektroniskās cigaretes. Parasti smēķētājs arī pats saprot, cik patīkami un pozitīvi būtu pārtraukt lietot tabakas izstrādājumus, un tās ir pārmaiņas, kas nepieciešamas arī visai sabiedrībai. Ar šo iniciatīvu mēs arī ierobežosim izsmēķu, tabakas izstrādājumu un to piederumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi."