Vai bērnam jāmaksā par pansionātu tēvam, kurš nav devis uzturlīdzekļus

"Vēlos noskaidrot, vai man kā bērnam būtu jāmaksā par tēva uzturēšanos pansionātā, ja viņš par mani nav maksājis uzturlīdzekļus? Māte uzturlīdzekļus nav saņēmusi arī no valsts. Tēvs pēdējo reizi mani ir redzējis gada vecumā un nav mēģinājis kontaktēties visu dzīvi. Cik zinu, tēvam ir vēl vismaz divi bērni, ar kuriem viņam ir kontakts, no citām sievietēm," pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā vaicā Anete.

Atbild LV portāla pārstāve Edīte Brikmane: "Civillikuma 188. pants nosaka: "Pienākums uzturēt vecākus un vajadzības gadījumā arī vecvecākus gulstas uz visiem bērniem samērā ar viņu spējām uzturēt vecākus vai vecvecākus un mantas stāvokli. Strīdus par uzturlīdzekļiem vecākiem vai vecvecākiem izšķir tiesa."

Turpat arī noteikts, ka bērnu var atbrīvot no pienākuma uzturēt vecākus vai vecvecākus, ja tiek konstatēts, ka vecāki vai vecvecāki bez dibinātiem iemesliem izvairījušies pildīt savus pienākumus pret bērnu.

Tomēr šādu lēmumu var pieņemt tikai tiesa, nevis pats bērns vai, piemēram, pašvaldības sociālais dienests, kas, izpildot likuma prasību, lūdz bērnus savam vecākam apmaksāt sociālās aprūpes pakalpojumu pansionātā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmā daļa paredz, ka pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Vienlaikus šī likuma 8. panta pirmā daļa nosaka, ka klienta (kas šajā gadījumā būtu jūsu tēvs) vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

Apgādnieks šī likuma izpratnē ir persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem.

Līdz ar to var izveidoties situācija, ka pašvaldības sociālais dienests, balstoties uz Civillikuma 188. pantu, jūs lūdz apmaksāt pansionātu tēvam vai, ja atsakāties to darīt, var celt prasību tiesā, lai no jums piedzītu līdzekļus, kas nepieciešami sociālās aprūpes iestādes apmaksai. Tādā gadījumā bērnam kā atbildētājam ir tiesības iesniegt pierādījumus, kas apliecina, ka tēvs nav pildījis savus pienākumus, un attiecīgi lūgt viņu atbrīvot no pienākuma uzturēt tēvu atbilstoši Civillikuma 188. panta otrajai daļai. Lai aizstāvētu savas tiesības, šādā gadījumā ieteicams konsultēties ar zvērinātu advokātu, kas, izvērtējis lietas apstākļus, varēs sniegt padomu par pareizāko rīcību šajā situācijā."