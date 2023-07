Vai luksusa dzīvesstils ir ārējais apliecinājums iekšējam tukšumam?

Patiesu luksusu nenosaka cena, taču tas nav ne lēts, ne viegli pieejams. Tas ir iemesls kāpēc tikai maza cilvēku daļa spēj un vēlas tērēt ievērojamas naudas summas par prestiža līmeņa precēm, pakalpojumiem. Tomēr tā universālā pievilcība ir nenoliedzama – lieliska kvalitāte, izteiksmīgs logotips, ierobežota tirāža. Ja to var atļauties, kāpēc ne!? Bet daudzos gadījumos pirkumi tiek veikti, neraugoties uz finansiālajām iespējām (tostarp, ceļojumi), paputinot iekrājumus un pat uzņemoties aizņēmuma saistības. Kāpēc cilvēki veic tik ekstravagantus pirkumus? Vai iekšējais tukšums tiek kompensēts ar ārējiem apliecinājumiem, skaidro psihodinamiskās psihoterapijas speciāliste Inese Putniece.

Luksuss, prestižās un dārgās lietas nav pirmās nepieciešamības produkts vai pakalpojums, kas aktuāls dzīvības, veselības nodrošināšanai. Piemēram, augstākās klases dizaineru un zīmolu apģērbi, aksesuāri, mājokļi, transporta līdzekļi, elektronika un tā tālāk. Pieaugot ienākumiem un ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, parasti pieaug arī pieprasījums. Cilvēki atver maciņus un ir gatavi tērēt vairāk par precēm, kuras tiem nav vajadzīgas, bet kuras tie vēlas. 2022. gada pētījumā apstiprināts, ka šogad, cilvēki Eiropā un ASV kļuvuši taupīgāki, taču pieprasījums pēc luksusa dzīvesstila lietām saglabājas nemainīgs. Pērn luksusa preču tirgus bija mērāms aptuveni 222,4 miljardu eiro apmērā un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam šis skaitlis pieaugs līdz 332,1 miljardiem. Trešdaļu sastādīs tieši luksusa apģērbi.

Cena kā kvalitātes mēraukla

Patērētāju vidū izplatītākās asociācijas ar luksusu ir augsta kvalitāte, izcila meistarība un svēta ticība, ka šo iemeslu dēļ prece kalpos gandrīz mūžību. Tāpēc ir tikai pašsaprotami, ka par šiem produktiem, pakalpojumiem jāpiemaksā vairāk. Tomēr ne vienmēr tā arī ir.

Viens no iemesliem kāpēc tiek pārvērtēti produkta pozitīvie elementi, ignorēti trūkumi, atsacīšanās iegādāties lētākas, tādas pat funkcijas alternatīvas, protams, ir lielisks mārketings un zīmola nosaukums. Piemēram, daudzi gaida jaunākos zīmola "Apple" produktus, lai gan šī produkcija tehnoloģiski nav neapšaubāmi unikāla vai galvastiesu pārāka. Pēc dažu ekspertu domām, konkurenti "Samsung" (attiecībā uz viedtālruņiem) piedāvā lielāku dažādību. Tātad, arī kvalitāte daļai patērētāju nav noteicošā motivācija. "Mana interpretācija kāpēc "Apple" ir iemantojis zināmu prestižu ir tā, ka kādreiz produktu idejiskā, pievienotā vērtība bija tā lietotāji un viņu saistība ar radošajām nozarēm. Dizaineri un arhitekti lieto "Apple" datorus un attiecīgi arī "iPhone" telefonus, un izvēlas zināmu zīmolu apģērbu. Krāsās un dizainā atturīgu, mazāk izaicinošu. Un kurš gan grib atzīties, ka viņam ir slikta gaume, ka viņš nesaprot, kas ir kvalitatīvas lietas?! Radošo profesiju pārstāvji to kaut kādā ziņā ir pasludinājuši par tādu kā dizaina un kvalitātes ikonu izglītotiem ļaudīm. Bet atkal jau, nevaram absolutizēt un to attiecināt uz visiem cilvēkiem, daļa lieto "Apple", jo ir pieraduši," savu interpretāciju sniedz psihodinamiskās psihoterapijas speciāliste Inese Putniece.