Vai pieaudzis cilvēks juridiski var atteikties no mātes

Māte katram ir tikai viena. Viņa ir devusi dzīvību un statusu "mamma" saglabā uz mūžu. Mātes un bērna attiecības dzīves laikā var veidoties dažādas, arī ar sliktāku pieredzi. Bērns, kurš jūtas aizvainots par mātes kādām darbībām vai bezdarbību, var juridiski no viņas atteikties? Nē, nevar! Šāda doma atteikties no savas mātes – radusies kādam jaunam vīrietim. Ko par to saka likumdošana?

"Labdien! Esmu 25 gadus vecs Latvijas pilsonis. Vecāki bija precējušies, pirms es piedzimu, un dzimšanas apliecībā ir norādīti abi vecāki. Šobrīd vecāki ir šķīrušies, un esmu ar tēva uzvārdu, māte ir precējusies, un jaunajā laulībā viņai ir savas mātes uzvārds. Dzīvoju jau vairākus gadus ārzemēs un neplānoju nekad atgriezties. Arī pēc otras dubultās pilsonības iegūšanas nākamo gadu laikā apsveru iespēju atteikties no Latvijas pilsonības. Bērnība man nav bijusi no maigākajām no manas mātes puses, un nevēlos, lai man būtu kāda saistība ar viņu juridiski, es vēlos viņas vārdu un uzvārdu izņemt no savas dzimšanas apliecības, būtībā izņemt sevi kā pieaugušu cilvēku no šī cilvēka dzīves pilnībā, arī juridiskā līmenī. Kā to izdarīt?" – šādu jautājumu "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā uzdevis kāds anonīms lasītājs.

Atbild portāla pārstāve Edīte Brikmane: "Juridiski šāda iespēja nav paredzēta, jo, neskatoties uz to, ka jūsu attiecības nav izveidojušās labas, māte ir jūs dzemdējusi, izaudzinājusi un uzturējusi (situācijas aprakstā nav minēts pretējais), līdz ar to arī viņai ir tiesības paļauties, ka vecumdienās nepieciešamības gadījumā viņa saņems pretī to pašu (pat ja tas vienlaikus nozīmē "ne pārāk maigu attieksmi" no jūsu puses).

To paredz Civillikuma 188. pants, kurā teikts: pienākums uzturēt vecākus un vajadzības gadījumā arī vecvecākus gulstas uz visiem bērniem samērā ar viņu spējām uzturēt vecākus vai vecvecākus un mantas stāvokli. Strīdus par uzturlīdzekļiem vecākiem vai vecvecākiem izšķir tiesa.

Bērnu var atbrīvot no pienākuma uzturēt vecākus tikai tādā gadījumā, ja tiek konstatēts, ka tie bez dibinātiem iemesliem izvairījušies pildīt savus pienākumus pret bērnu."