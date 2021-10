Vairums skolēnu nākotnē vēlas nodarboties ar biznesu; organizē izglītības konferenci

Vairāk nekā 60 procenti aptaujāto skolēnu nākotnē vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, tā liecina izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvia" veiktā skolēnu aptauja. Reaģējot uz pieaugošo skolēnu vēlmi savu nākotni saistīt ar uzņēmējdarbību, piektdien, 29. oktobrī, notiks ikgadējā praktiskās uzņēmējdarbības izglītības konference jauniešiem #UzdrīkstiesUzvarēt "Biznesā kā spēlē".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pasākumā skolēnus no visas Latvijas uzrunās spilgti un veiksmīgi Latvijas uzņēmēji, ar saviem stāstiem iedvesmojot un aicinot apgūt dzīvei svarīgas prasmes un veidot savu uzņēmumu jau skolas laikā.

Aptuveni divas trešdaļas skolēnu aptaujā norādījuši, ka nākotnē vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, kā biežāko iemeslu tam minot iespēju pašam plānot savu laiku (35 procenti). Tāpat skolēni norāda, ka vēlas to darīt, lai labi nopelnītu (20 procenti), vai arī tādēļ, ka nevēlas sev priekšniekus (20 procenti).

"Aptaujas rezultāti pierāda vien to, ko novērojam ik gadu – skolēni arvien vairāk vēlas apgūt uzņēmējdarbības prasmes, arvien vairāk iesaistās skolēnu mācību uzņēmumu programmā. Jautājums ir par to, cik daudz un kvalitatīvi skolas spēj atbildēt šai vēlmei un piedāvāt izglītojošu un praktiskās pieredzēs balstāmu mācību saturu. Ikgadējā konference #UzdrīkstiesUzvarēt ir iespēja iepazīt dažādas pieredzes uzņēmējdarbībā, kas, iespējams, sākotnēji ir šķitušas pārgalvīgas, neiespējamas vai aplamas, bet, uzdrīkstoties darīt, ir īstenojušās kā starptautiski veiksmīgi biznesa projekti", skaidro Jānis Krievāns, "Junior Achievement Latvia" vadītājs.

Šogad konferences tēma ir izvēlēta "Biznesā kā spēlē", darbošanos uzņēmējdarbībā salīdzinot ar spēli, kur eksistē savi noteikumi, lomas, riski, neveiksmes un arī uzvaras. Šogad konferencē starp iedvesmotājiem būs uzņēmuma "Blue Shock Race" dibinātājs un vadītājs Artis Daugins, GrandStep" dibinātājs un vadītājs Edgars Dimants, kurš savu uzņēmējdarbību sācis 16 gados un šobrīd iekaro starptautiskos tirgus, velosportists un uzņēmējs, "Red Bull Mini Drome" starptautisko sacīkšu čempions Toms Alsbergs un daudzi citi.

Pasākums ik gadu pulcē vairāk nekā 6000 skolēnu no visas Latvijas.

"Svarīgi ir nenobīties pašam no savas idejas un meklēt veidus, kā to realizēt, pat ja sākotnēji tas šķiet neiespējami. Plašās digitālās iespējas šodien ļauj raudzīties pāri Latvijas tirgum un pārsteigt pasauli. Jaunieši ļoti precīzi jūt tendences un spēj ātri pielāgoties, piedāvājot savus risinājumus. Tās ir prasmes, kuras uzņēmējdarbības vidē tiek augstu vērtētas. Vēlos iedrošināt ikvienu jaunieti, kurš sapņo par savu biznesu, sākt ar pirmo soli un pieteikties konsultācijai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA). Tagad to ērti var izdarīt, reģistrējoties vienotajā uzņēmējdarbības atbalsta platformā "Business.gov.lv," stāsta LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Lai gan jau otro gadu pasākumā skolēnus pulcēs attālināti, organizatori sola, ka tas būs ne mazāk aizraujoši kā klātienē un pasākuma saturiskā vērtība nemainīsies. "Nodrošināsim klātienes sajūtu gan ar augstas kvalitātes skaņu, gan interaktivitāti", norāda Krievāns.

Pasākums tiek organizēts LIAA projekta "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas gaitā, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Savienība.

Visi interesenti aicināti skatīties uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci #UzdrīkstiesUzvarēt piektdien, 29. oktobrī, no pulksten 10 līdz 14.30 tiešraidē "Delfi.lv" vai "Junior Achievement Latvia" "Facebook" lapā.

"Junior Achievement Latvia" skolēnu aptauja veikta no šī gada 11. līdz 15. oktobrim, aptaujājot 5.-9. un 10.-12. klašu skolēnus visā Latvijā.