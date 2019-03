Valsts apmaksās pretgripas vakcīnu grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam

Trešdien, 19.martā, valdība apstiprināja grozījumus, kas paredz, ka valsts pilnībā apmaksās pretgripas vakcīnu grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam. Tāpat ir rasts arī risinājums, kā racionālāk izmantot vakcīnu krājumu.

Pašreiz gripas vakcīna tiek kompensēta grūtniecēm 50 procentu apmērā un bērniem līdz divu gadu vecumam 100 procentu apmērā. Tomēr process valsts apmaksātas potes saņemšanai ir pietiekami sarežģīts – jāsaņem ārsta recepte, jādodas uz aptieku, kur tiek iegādāta vakcīna, pēc tam pie ģimenes ārsta, kurš veic vakcināciju. Lai mazinātu slogu ārstiem un uzlabotu pretgripas vakcīnas pieejamību, kā arī lai nodrošinātu vienotu pieeju no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcīnu nodrošināšanai, pretgripas vakcīna grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam no 1.oktobra tiks iekļauta vakcinācijas kalendārā. Tas atbilst arī Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām, jo grūtnieces un mazi bērni ir augsta riska grupā. 2019.gadā nepieciešamais papildu finansējums – 48 826 eiro tiks nodrošināts no Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes.

Vakcinācijas kalendārā veiktas arī citas izmaiņas. Piemēram, noteikts, ka vakcinēt pret tuberkulozi jaundzimušos var sākot no 12 stundām pēc dzimšanas (līdzšinējo divu līdz piecu dienu vietā). Arī citās ES valstīs, kurās vakcinē bērnus pret tuberkulozi, vakcīnas ievadīšanas laiks ir dažāds, piemēram, Igaunijā – pirmajās 12 stundās pēc dzimšanas, Lietuvā – otrajā vai trešajā dienā, Slovākijā – trešajā dienā, Polijā – pirmajās 24 stundās pēc dzimšanas. Savukārt no 2020. gada 1. janvāra pusaudžu vecuma bērniem paredzēts atteikties no sestās poliomielīta vakcīnas devas.

Tāpat noteikumi nosaka, ka nevakcinētas personas, kuras bijušas ciešā kontaktā ar inficēto cilvēku ir obligāti vakcinējamas pret šādām epidemioloģiski nozīmīgām infekcijas slimībām – difteriju, poliomielītu, masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu. Tādējādi likumdošanā tiek skaidri noteikts, ka kontaktpersonu vakcinācija pret iepriekšminētajām infekcijas slimībām tiks segta no valsts budžeta līdzekļiem.

Vienlaikus noteikumos precizētas prasības vakcinācijas iestādēm, kas veicinās atbilstošu vakcīnu uzglabāšanu un sekmēs vakcīnu racionālu pasūtīšanu un izlietošanu.

