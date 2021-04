Var pieteikties nodarbībām mazajiem 'Man ir tīri zobi!'. Arī bērniem ar īpašām vajadzībām

Zobiņš Baltiņš un Zobgrauzis Urķis ir atgriezies. Aicina izglītības iestādes pieteikties bezmaksas nodarbībām bērniem par veselīgu uzturu un pareizu zobu kopšanu "Man ir tīri zobi!". Programma izveidota pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem no četru gadu vecuma, kā arī 1. un 2. klašu skolēniem.

Nodarbības notiek jau no 12. aprīļa, un tās tiek organizētas ārā vai attālinātā formātā. Pieteikt izglītības iestādi ­var šeit.

Nodarbības saturs ir izstrādāts sadarbībā ar vadošajiem nozares speciālistiem. Bērniem vecumā no četriem līdz deviņiem gadiem saprotamā un saistošā veidā izskaidros veselīga uztura nozīmi un to, kā pareizi kopt zobus. Nodarbības vadīs uztura speciālisti, sabiedrības veselības speciālisti un zobu higiēnisti. Bērni, spēlējot spēles un aktīvi līdzdarbojoties, mācīsies atšķirt veselīgos produktus no neveselīgiem, apgūs zobu tīrīšanas tehniku un uzzinās, kas ir nepieciešams, lai zobi būtu stipri un veseli. Vienas nodarbības ilgums ir 30 līdz 40 minūtes. Vairāk par programmu var lasīt šeit.

Nodarbību laikā bērniem būs iespēja ne vien uzzināt vērtīgu informāciju, bet iegūt savā īpašumā arī noderīgas dāvaniņas – krāsojamo uzdevumu grāmatu, vecumam atbilstošu zobu suku, mutes dvielīti, kalendāru ar uzlīmēm, lai sekotu zobu tīrīšanai, kā arī diplomu par dalību nodarbībā. Programma un dāvanas ir pielāgotas arī bērniem ar īpašām vajadzībām (plašāk lasiet šeit). Attālinātās norises gadījumā dāvanas tiks nogādātas uz izglītības iestādi.

Lai bērns pilnvērtīgi un noturīgi apgūtu veselības paradumus, ar vienu nodarbību izglītības iestādē vien nepietiek. Būtiska nozīme veselīga dzīvesveida pamatprincipu un zobu kopšanas paradumu nostiprināšanai bērna ikdienā ir tieši vecākiem. Tādēļ mudinām vecākus mājās pēc nodarbībām kopā ar bērnu pārrunāt informatīvajā materiāla iekļautās tēmas un rūpēties par bērnu veselības profilaksi ikdienā.

Lai nodarbību norise būtu droša, sākumskolai ir iespēja pieteikt nodarbību arī attālinātā formātā. Pirmsskolas izglītības iestādēs šīs nodarbības ir iespējams plānot laikā, kad bērniem ir āra rotaļu laiks, lai lektori ar bērniem var strādāt āra nojumēs.

Lai pieteiktos nodarbībām, pieteikuma anketu var aizpildīt šeit.